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Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider de Şam hükümetine koşulsuz desteğini yinelerken, Suriye için Türkiye ile koordinasyon çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la yaptığı görüşmede Suriye'de yaşanan son durumu ele aldı. İki lider, Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyonda olunması gerektiğini vurguladı.

PUTİN VE PEZEŞKİYAN, SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Beşar Esad rejimine karşı muhaliflerin harekata geçtiği Suriye'de karışıklık gittikçe artarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kremlin, Putin ve Pezekiyan'ın Suriye'deki son durumu ele aldığını belirtti. Açıklamada, "Görüşmede Suriye Arap Cumhuriyeti'nde tırmanan duruma odaklanıldı" ifadelerine yer verildi.

İKİ LİDERDEN "TÜRKİYE İLE KOORDİNASYON" ÇAĞRISI

Kremlin, "Suriye'nin meşru makamlarının anayasal düzeni yeniden tesis etme ve Suriye Devleti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını yeniden sağlama yönündeki eylemlerine koşulsuz destek ifade edildi" açıklamasını yaparken, Türkiye detayı dikkat çekti. Görüşmede iki liderin, Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyon çağrısında bulunduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Putin ve Pezeşkiyan'dan
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeko Seko:

Acemde oyun bitmez düne kadar azerbaycan çöksün diye dua edip ermeniye destek veren iran şimdi azerbaycan a iirin gözükmek için türk olup olmadıgı belli olmayan birini başa getirdi azeri türklerini yanına çekmek istiyor düne kadarda türkiye den çekindigi için azerbaycanı işkal edememişti

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Yani teslim oldunuz değil mi?

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