Putin ve Kim Jong Un Pekin'de Görüştü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkenti Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'de, 2'nci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliklerinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüştü. Putin görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin özel bir niteliğe sahip olduğunu vurgulayarak, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri iş birliğinin de en üst düzeyde olduğunu belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise ikili ilişkilerin gelişimi ve beklentilerini görüşme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, geçen yıl haziran ayında imzalanan devletlerarası anlaşmadan bu yana, ikili ilişkilerin her açıdan geliştiğini kaydetti.