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Putin ve Abbas Kremlende Bir Araya Geldi

Putin ve Abbas Kremlende Bir Araya Geldi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumu ele aldı. Putin, Filistin halkına destek vereceklerini ve çatışmaların sonlandırılması için adımlar atmaya hazır olduklarını ifade etti.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Kremlin'de ağırladı. Rusya'nın Filistin ile ilişkilerine özel önem verdiklerini belirten Putin, iki halk arasında köklü dostluk bağlarının bulunduğunu ifade etti.

Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki insani duruma dikkat çeken Putin, bölgede bir 'felaket' yaşandığını ve koşulların giderek kötüleştiğini ifade etti. Putin ayrıca, Rusya'nın Filistin halkına destek vermeye devam edeceğini ve Moskova'nın çatışmaların sonlandırılması için atılabilecek ek adımları değerlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, özellikle insani yardımlar başta olmak üzere verilen destekten dolayı Putin'e teşekkür etti. Rusya'nın her zaman bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini belirten Abbas, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani sorunlara çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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