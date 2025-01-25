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Putin sabırsızlıkla Trump ile görüşmeyi bekliyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la Ukrayna savaşı ve enerji konularını görüşmek üzere bir araya gelmeleri gerektiğini belirtti. Putin, eski yönetimin temasları reddettiğini, mevcut ABD Başkanı ile iş odaklı ve pragmatik güvene dayalı ilişkileri olduğunu ifade etti. Dün Kremlin'den yapılan açıklamada da görüşme için ABD'den sinyal beklendiği bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la Ukrayna savaşı ve enerji gibi konuları görüşmek üzere bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.

"ESKİ YÖNETİM TEMASLARI REDDETTİ"

Putin, "Eski yönetim temasları reddetti ve bu bizim suçumuz değil. Mevcut ABD Başkanı ile her zaman iş odaklı ve aynı zamanda pragmatik güvene dayalı ilişkilerimiz olduğunu söyleyebilirim. Eğer 2020'de Trump'ın elinden zafer çalınmasaydı, Ukrayna'da 2022'de başlayan kriz olmayabilirdi ve bu konuda onunla hemfikirim" açıklamasını yaptı.

"UKRAYNA İLE MÜZAKERELERE AÇIĞIZ"

Putin, Ukrayna ile müzakerelere de açık olduklarını ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile müzakere etmeyi yasakladığını ifade etti.

BM: RUSYA VE ABD ARASINDAKİ OLASI GÖRÜŞMELERİ DESTEKLİYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq günlük basın toplantısında, BM'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD başkanı Donald Trump arasında yapılması muhtemel görüşmeleri desteklediğini söyledi. Haq, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD ve Rusya Federasyonu liderleri arasındaki her türlü görüşmeyi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD'DEN SİNYAL BEKLİYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı değerlendirmede Putin ile Trump arasındaki olası görüşmeye ilişkin "Putin hazır. ABD'den sinyal bekliyoruz. Fal bakmak zor. Bir gelişme olduğu an sizi bilgilendireceğiz." demişti.

Putin sabırsızlıkla Trump ile görüşmeyi bekliyor
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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