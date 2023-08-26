Putin, Prigojin'in ölümü sonrası paralı askerlere bağlılık yeminini zorunlu hale getiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Prigojin'in şüpheli ölümü sonrası olası bir Wagner isyanının önüne geçmek için, tüm paralı askerlerin Rusya'ya bağlılık yemini etmesini zorunlu hale getiren kararnameyi imzaladı.

Afrika, Suriye ve Ukrayna'daki çatışmalarla Rusya'nın sahadaki önemli gücü olan Wagner'in, Yevgeny Prigojin'in ölümü sonrası nasıl bir yola gireceği, Rus devleti tarafından tasfiye edilip edilmeyeceği ya da Kremlin'e yakın yeni bir lider mi atanacağı uluslararası basın tarafından da sorgulanıyor.

Prigojin'in ölüm haberinin ardından 3-5 kişiden oluşan bir grup Wagner savaşçısı, liderlerinin ölüm emrinin Moskova tarafından verildiğini iddia ederek "intikam" yemini etmişti. Haziranda Moskova'ya baş kaldıran, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun araya girmesiyle bu ülkeye geçen grubun akıbeti belirsizliğini korurken, CNBC'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'i de ilgilendiren önemli bir kararname imzaladı.

Prigojin'in ölümü sonrası grubun olası isyanının önüne geçmek isteyen Putin, kararnameyle, tüm paralı askerlerin/savaşçıların Rusya'ya bağlılık yemini etmesini zorunlu hale getirdi.

KİMLİK TESPİTLERİ YAPILACAK

Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu belirtilen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ulaştıklarını açıkladı.

Kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılacağını duyuran SLEDCOM, uçaktaki listede yer alan isimlerle ölen şahısların kimliklerinin eşleşip eşleşmediğini araştırmalarının ardından kamuoyuyla paylaşacak.