Putin, Kursk'ta neden üniforma giydi? Rusya'dan manidar yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyerek bir kısmını Ukrayna ordusunun kontrolü altına aldığı Kursk bölgesinde komuta merkezini ziyaret etti.

Kremlin'den yapılan videolu paylaşıma göre, Ukrayna'nın 6 Ağustos 2024'te sınırdan girmesinden sonra bölgeye ilk kez ziyarette bulunan Putin, askeri kamuflajıyla bir komuta merkezine geldi.

"PUTİN BUNU GEREKLİ GÖRDÜ"

Kremlin'den Putin'in Kursk'a askeri üniformayla gitmesine ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada , "Putin bunu gerekli gördü" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA ORDUSUNUN KAYIPLARI 67 BİN"

Putin, bölgedeki durumla ilgili Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan brifing aldı. Gerasimov, Ukrayna ordusunun geçen yıl ağustosta girdiği Kursk bölgesindeki alanın yüzde 86'sına tekabül eden 1100 kilometrekareden fazla kısmının kurtarıldığını bildirdi. Son 5 günde 24 yerleşim yeri ve 259 kilometrekarelik alanın geri alındığını belirten Gerasimov, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki kayıplarının 67 bin askeri aştığı bilgisini verdi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, "Kiev, Kursk bölgesinde bir sıçrama tahtası oluşturmak ve durumu pazarlık konusu yapmak istedi. Kiev'in Rus coğrafyasındaki planları başarısızlıkla sonuçlandı." dedi.

Kursk bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin kuşatıldığını, izole edildiğini ve sistematik olarak yok edilmeye devam edildiğini belirten Gerasimov, "Rus birlikleri, mümkün olan en kısa sürede devlet sınırına ulaşma hedefiyle Rus bölgesini kurtarmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"KURSK BÖLGESİ TAMAMEN KURTARILMALI"

Putin ise konuşmasına, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunu püskürten Rus askeri birliklerine ve komutanlarına teşekkür ederek başladı.

Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri birliklerinin en kısa sürede yenilmesi gerektiğini söyleyen Putin, "Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırını yeniden eski haline getirmeliyiz. Elbette, gelecekte devlet sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmayı düşünmeliyiz." dedi.

"YAKALANANLAR TERÖRİST MUAMELESİ GÖRECEK"

Kursk bölgesi topraklarında bulunan, burada sivil halka karşı suç işleyen, Rus güvenlik güçlerine karşı çıkan Ukrayna askerlerinin Rus yasalarına göre "terörist" olduğunu belirten Putin, bu kimselere karşı yasal işlemlerin başlatıldığını dile getirdi.

Rusya'nın, Kursk bölgesinde yakalanan esirlere 'terörist' muamelesi yapacağını söyleyen Putin, "Biz bütün insanlara insanca davranıyoruz, bundan sonra da insanca davranmalıyız. Elimize düşen herkese. Aynı zamanda yabancı paralı askerlerin, Savaş Esirlerinin Muamelesine İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi kapsamına girmediğini de hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

Son dönemde Kursk bölgesindeki yerleşim yerlerini Ukrayna askerlerinden kurtaran birliklere tekrar teşekkür eden Putin, "Birliklerimizin karşı karşıya olduğu tüm muharebe görevlerinin koşulsuz olarak yerine getirilmesini ve Kursk bölgesi topraklarının yakın gelecekte düşmandan tamamen kurtarılmasını içtenlikle umuyorum." diye konuştu.