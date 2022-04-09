Putin, İstanbul'a atom bombası atmak isteyen vekilin cenazesine nükleer savaşı başlatacak olan çantasıyla gitti - Haberler

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Putin, İstanbul'a atom bombası atmak isteyen vekilin cenazesine nükleer savaşı başlatacak olan çantasıyla gitti

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
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6 Nisan tarihinde hayatını kaybeden ve "İstanbul'a atom bombası atalım" sözleriyle tanınan Rus milletvekili Vladimir Jirinovski'nin cenazesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Jirinovski'nin naaşı başında dua eden Putin daha sonra salondan ayrıldı. Öte yandan cenazede Putin'in nükleer savaş ihtimaline karşı yanından ayırmadığı düşünülen savaş çantası yine oradaydı.

"İstanbul'a atom bombası atalım" söylemleri ile tanınan Rus vekil Vladimir Jirinovski geçtiğimiz günlerde Covid-19 sebebi ile hayatını kaybetmişti. Jirinovski'nin cenazesine katılan Putin, dua edip tabutun yanına çiçek bırakmıştı. Dış basında öne çıkan haberlerde ise, Vladimir Putin'in korumasının taşıdığı çanta olay oldu.

Putin, İstanbul'a atom bombası atmak isteyen vekilin cenazesine nükleer savaşı başlatacak olan çantasıyla gitti

NÜKLEER SİLAHLARI KONTROL EDEN ÇANTAYI YANINDAN AYIRMIYOR

Moskova'daki cenaze törenine katılan Putin'in gelişi öncesinde, güvenlik sebebiyle salonda bulunanların tamamının dışarı çıkarıldı. Putin'in korumalarının birinin elindeki çantada ise Rusya'nın nükleer silahlarını kontrol eden sistem olduğu iddia edildi. İngiliz medyasında öne çıkan haberlerde, Putin'in Ukrayna işgali başladığından beri nükleer savaş ihtimaline karşı çantayı yanından ayırmadığı belirtildi.

Putin, İstanbul'a atom bombası atmak isteyen vekilin cenazesine nükleer savaşı başlatacak olan çantasıyla gitti

"İSTANBUL'A ATOM BOMBASI ATALIM" DEMİŞTİ

2015 yılında Rusya ile Türkiye arasında uçak krizi yaşanmıştı. Rus ordusuna ait bir uçak Suriye'de bulunan Türkmenleri bombalamak için Türkiye'nin hava sahasını defalarca ihlal etmişti. Yapılan bu ihlaller sonrası Rus uçağı düşürülmüştü. Rus uçağının düşürülmesi dünya çapında gündem olurken Vladimir Jirinovski, "Düşürülen uçak karşılığında İstanbul Boğazı'na atom bombası atalım" ifadelerine yer vermişti.

Haberler.com / Bilsay Özer - Dünya

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