Putin'in Zafer Günü töreninde bacaklarını battaniye ile gizlediği görüntü hastalık iddialarını güçlendirdi
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 75 gün geride kalırken, bugün Kızıl Meydan'da gerçekleşen Zafer Günü kutlamalarına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüntüsü hasta olduğu iddialarını iyiden iyiye güçlendirdi. Kutlamalar sırasında bacaklarını battaniye ile gizleyen Putin'in yüzünün de aşırı derecede şişkin olduğu canlı yayına da net bir şekilde yansıdı.
Hakkında Parkinson ve kanser ile mücadele ettiği iddiaları ortaya atılan Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in, zafer günü kutlamalarında bacaklarını battaniye ile gizlemesi hakkında hastalık iddialarını güçlendirdi.
Ukrayna'daki gelişmeleri takip etmek için Ukrayna'da bulunan gazeteci John Sweeney, tören sırasında Putin'in aşırı derece güçsüz göründüğünü, yüzünün ise aşırı derece şişkin olduğunu söylediği bir tweet attı.
Başka bir Twitter kullanıcısı Wallis Weaver de tören boyunca Putin'i dikkatli bir şekilde izlediğini, Putin'in ayakta duramayacak kadar zayıf, yüzünün şişik ve mutsuz göründüğünü söyledi.
Rusya'da bir Telegram grubunda geçen ay yapılan açıklamada Putin'inin kısa süre içinde kanser hastalığı nedeniyle ameliyat olacağı ve bir süre ortalıkta görünmeyeceği iddia edildi.