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Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ortaya çıktı

Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ortaya çıktı
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Rusya lideri Vladimir Putin'in 10 yaşındaki 'gizli' oğlunun fotoğrafı ilk kez bir haber sitesi tarafından yayınlandı. Putin'in gizli sevgilisi eski cimnastikçi Alina Kabayeva'dan olduğu iddia edilen çocuğun fotoğrafı, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Çocuğun Putin'e olan benzerliği dikkat çekiyor. İddiaya göre, Putin'in herkesten gizlediği çocukları İvan ve 4 yaşındaki Vladimir, neredeyse kimseyle iletişim kurmuyor ve tüm zamanlarını korumalarla ve özel öğretmenlerle geçiriyor.

Kremlin karşıtı bir haber sitesi, Rusya lideri Vladimir Putin'in 10 yaşındaki 'gizli' oğluna ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf yayınladı.

Putin'in gizli sevgilisi olan 41 yaşındaki eski cimnastikçi Alina Kabayeva'dan olduğu iddia edilen çocuğun ilk görüntüsü dünya basınında büyük ses getirdi.

VChK-OGPU sitesinin Telegram'da paylaştığı fotoğrafta çocuğun Putin'e olan benzerliği dikkat çekiyor.

Haberde, yıllardır herkesten uzak tutulan ve çok sıkı korunan çocuk için "herhalde dünyanın en yalnız çocuğu" denildi.

Habere göre İvan isimli çocuk ve 4 yaşındaki kardeşi Vladimir, Putin'in herkesten gizlediği çocukları olarak neredeyse kimseyle iletişim kurmuyor, tüm zamanlarını korumalarla ve özel öğretmenlerle geçiriyor.

72 yaşındaki Putin, kendisinden 31 yaş genç olan Kabayeva'yla ilişkisi ve bu birliktelikten iki oğlu olduğu iddiaları hakkında hiçbir zaman konuşmadı.

Rus lider, 2013'te 30 yıllık eşi Ludmila'dan boşandığını duyurmuştu.

Özel hayatı hakkında konuşmayı sevmeyen Putin, bir süre "Küçüklerimle masal filmi izlemeyi severim" deyince basın Rus liderin iki küçük oğlundan bahsettiği yorumunu yapmıştı.

Daha önce yayınlanan haberlerde Kabayeva ve iki oğlunun Rusya dışında yaşadığı iddia edilmişti.

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Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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