Putin'in uçak kazasında ölen Prigojin'in için sarf ettiği cümle dikkat çekti: Hayatında ciddi hatalar yaptı

Yevgeniy Prigojin'in Rusya'da düşen jette hayatını kaybetmesi gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili açıklama yapmadığı için eleştirilen hatta 2 ay önce kendisine isyan başlatan Prigojin'i öldürttüğü iddiaları da ortaya atılan Putin sonunda sessizliğini bozdu. Wagner liderinin ailesine başsağlığı dileyen Putin, "90'lı yıllardan beri tanırım. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı" dedi. Putin'in sarf ettiği "Prigojin hayatında ciddi hatalar yaptı" cümlesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin, Rusya'nın Tver kentinde meydana gelen uçak kazasında yanındaki 9 kişiyle birlikte hayatını kaybetti. 2 ay önce Rusya lideri Putin'e karşı başlattığı isyanla gündeme gelen Prigojin'in ölümü büyük ses getirirken, Putin'in konuya ilişkin sessizliği ise çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Suskunluğunu dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla bozan Rusya liderinin Prigojin için sarf ettiği "Hayatında ciddi hatalar yaptı" cümlesi ise büyük dikkat çekti.

PRİGOJİN UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Prigojin'in de içinde olduğu Saint Petersburg- Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de Kujenkino yakınlarında düştü. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta 2 ay önce Putin'e karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin dahil 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yevgeniy Prigojin

PUTİN'DEN PRİGOJİN'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Prigojin'in ölümünün ardından gözlerin çevrildiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sessizliğini bozdu. Putin, Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı dilerken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rusya lideri Putin, Prigojin'in ölümüyle ilgili sessizliğini bozdu.

"BİLİRKİŞİ RAPORU ZAMAN ALABİLİR"

Putin, "90'lı yıllardan beri tanırım. İyi bir iş insanıydı. Soruşturma Komitesi Tver'deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek. Araştırma devam ediyor. Bilirkişi raporu zaman alabilir. Sadece ülkede değil yurt dışında da hizmet etti. Bunu asla unutmayacağız" diye konuştu.

PUTİN'İN SARF ETTİĞİ CÜMLE DİKKAT ÇEKTİ

Prigojin'in ölümüne ilişkin sessizliğini bozan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sarf ettiği "Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı" cümlesi ise basın açıklamasına deyim yerindeyse damga vurdu.

PUTİN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

24 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı isyan başlatan ve askerleriyle birlikte Moskova'ya kadar ilerleyen Prigojin'in ölümünün ardından çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bazı kaynaklar Yevgeniy Prigojin'in Putin tarafından öldürüldüğünü öne sürüp, Rus liderin geçmiş yıllarda verdiği "Affetmeyeceğim tek şey ihanet" sözlerini gündeme getirirken, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmenin ardından akıllara CIA Direktörü William Burns'ün yaptığı bir açıklama geldi.