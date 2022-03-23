İstifası doğrulanan Putin'in Özel Temsilcisi Chubais'in Türkiye'de olduğu iddia edildi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'ın istifa ettiği yönündeki haberleri doğrulayarak, "Evet. Chubais kendi özgür iradesiyle istifa etti" dedi. Rus basını ise Chubais'in eşiyle birlikte Türkiye'de olduğunu yazdı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde ise Chubais olduğu iddia edilen bir kişinin Türkiye'deki bir bankanın ATM'sinden para çektiği görülüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'ın istifa etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Chubais'ın istifasını doğrulayarak, "Evet. Chubais kendi özgür iradesiyle istifa etti" dedi.
İSTANBUL'DA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Chubais'in Ukrayna'daki savaş nedeniyle istifa ettiği ve geri dönmemek üzere ülkeden ayrıldığı iddia edildi. Rus basınında yer alan ve Chubais'ın yakın çevresine dayandırılan haberlerde ise, Chubais ve eşi Avdotya Smirnova ile İstanbul'da olduğu öne sürülerek, Moskova'ya geri dönecekleri aktarıldı. Chubais'in Türkiye'deki bir bankanın ATM'sinden para çektiği iddia edildi. Paylaşılan karedeki kişinin Chubais olduğu öne sürüldü.
YELTSİN DÖNEMİNDE DE GÖREV ALMIŞTI
Chubais, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılardan bu yana istifa eden en yüksek profilli Rus yetkili olarak kayıtlara geçti. Chubais, Rusya'nın eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde Rus özelleştirmesinin ana mimarı olarak görülüyor.