Haberler

Putin'in konutuna düzenlenen saldırı girişiminin görüntüleri yayınlandı

Putin'in konutuna düzenlenen saldırı girişiminin görüntüleri yayınlandı Haber Videosunu İzle
Putin'in konutuna düzenlenen saldırı girişiminin görüntüleri yayınlandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna yönelik İHA saldırı girişimine ait görüntüleri yayımladı.

  • Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna 29 Aralık'ta düzenlenen saldırı girişiminde düşürülen bir insansız hava aracının görüntülerini paylaştı.
  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın 28-29 Aralık gecesi 91 insansız hava aracıyla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu ve saldırıda ölen, yaralanan veya hasar olmadığını açıkladı.
  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırı girişiminde bulunmadıklarını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna 29 Aralık'ta düzenlenen saldırı girişimi sırasında düşürülen insansız hava araçlarından (İHA) birine ait görüntüleri paylaştı.

Rus haber ajansı TASS'a göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuyla ilgili "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya'nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini söylemişti.

Putin'in konutuna düzenlenen saldırı girişiminin görüntüleri yayınladı

91 İHA İLE SALDIRI

Lavrov, Ukrayna'nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayarak, "Kiev rejimi, 28 Aralık'ı 29 Aralık'a bağlayan gecede 91 İHA'yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." demişti.

Putin'in konutuna düzenlenen saldırı girişiminin görüntüleri yayınladı

Rusya'nın, saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya'nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasını yaptı.

Putin'in konutuna düzenlenen saldırı girişiminin görüntüleri yayınladı

ZELENSKİY 'SALDIRMADIK' DEMİŞTİ

Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de aktarmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırı girişiminde bulunmadıklarını söylemişti.

Putin'in konutuna düzenlenen saldırı girişiminin görüntüleri yayınladı

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Zelensky dediyse Onun haberi olmadığı içindir. Nerden haberi olacak herkes elinde bir kaşık ülkesini karıştırıyor.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBatman72:

Ruslar türkiye yi işgal etsin amin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7kpphhxxhs:

ihayı kontrol eden putin orada

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Putinle sidik yaristirmayin bence... Sokar zehirlenirsiniz...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj