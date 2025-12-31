Putin'in konutuna düzenlenen saldırı girişiminin görüntüleri yayınlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna 29 Aralık'ta düzenlenen saldırı girişimi sırasında düşürülen insansız hava araçlarından (İHA) birine ait görüntüleri paylaştı.

Rus haber ajansı TASS'a göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuyla ilgili "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya'nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini söylemişti.

91 İHA İLE SALDIRI

Lavrov, Ukrayna'nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayarak, "Kiev rejimi, 28 Aralık'ı 29 Aralık'a bağlayan gecede 91 İHA'yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." demişti.

Rusya'nın, saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya'nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasını yaptı.

ZELENSKİY 'SALDIRMADIK' DEMİŞTİ

Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de aktarmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırı girişiminde bulunmadıklarını söylemişti.