Putin'in isyandan 5 gün sonra Wagner lideri Prigojin'le görüştüğü ortaya çıktı

Kremlin Sözcüsü Peskov, 1 gün süren silahlı isyanla Rusya'yı karıştıran Wagner'in lideri Prigojin'in ayaklanmadan günler sonra 29 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini açıkladı. Görüşmede Putin'in komutanlara istihdam ve savaş için daha fazla seçenek sunduğunu aktaran Peskov, "Komutanlar Devlet Başkanı'nın ve başkomutanlığın sadık destekçileri ve askerleri olduklarını vurguladılar. Anavatan için savaşmaya devam etmeye hazır olduklarını da söylediler" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkeyi karıştıran 1 günlük silahlı isyanı çıkaran Wagner lideri Prigojin ve komutanlarıyla silahlı isyanı görüştüğü ortaya çıktı. Kremlin Sözcüsü Peskov, ayaklanmadan 5 gün sonra, 29 Haziran'da gerçekleşen zirvede Rusya lideri Putin'in yaşadıklarını dinlediği komutanlara istihdam ve savaş için daha fazla seçenek sunduğunu, komutanların ise Devlet Başkanı'nın ve başkomutanlığın sadık destekçileri ve askerleri olduklarını vurguladıklarını aktardı.

29 HAZİRAN'DA RUSYA'DA BİR ARAYA GELDİLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Wagner paralı asker grubunun kurucusu Yevgeniy Prigojin ve komutanlarıyla silahlı isyanı görüştüğü açıklandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, toplantının, durdurulan isyandan beş gün sonra, 29 Haziran'da yapıldığını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Peskov.

GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRDÜ

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in toplantıya aralarında Prigojin ve Wagner birlik komutanlarının da bulunduğu 35 kişiyi davet ettiğini söyledi. Rus sözcü, görüşmenin 3 saat sürdüğünü dile getirerek şunları aktardı; "Söyleyebileceğimiz tek şey, Başkan şirketin (Wagner'in) Özel Askeri Harekat sırasında (Ukrayna'da) cephedeki eylemlerine ilişkin ve ayrıca 24 Haziran olaylarına ilişkin değerlendirmelerini yaptığıdır."

"ANAVATAN İÇİN SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

Putin'in komutanların yaşananlara dair açıklamalarını dinlediğini ve onlara istihdam ile savaş için daha fazla seçenek sunduğunu aktaran Kremlin Sözcüsü Peskov, "Komutanlar (24 Haziran'da) olanlarla ilgili kendi yorumlarını özetlediler. Devlet Başkanı'nın ve başkomutanlığın sadık destekçileri ve askerleri olduklarını vurguladılar. Anavatan için savaşmaya devam etmeye hazır olduklarını da söylediler" diye konuştu.

RUSYA'DA KISA SÜRELİ İSYAN

Wagner savaşçılarının Prigojin liderliğindeki kısa süreli isyanı, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun aracılık ettiği bir anlaşmayla sonlandırılmıştı. Olayları 1917 Rus Devrimi öncesinde Rusya'yı saran kargaşaya benzeten Putin, orduya ve güvenlik güçlerine kaosu ve iç savaşı önledikleri için teşekkür etmişti. Prigojin, isyanın hükümeti devirmeyi değil, ordu ve savunma şeflerini "adalete teslim etmeyi" amaçladığını söylemişti. Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un görevlerinde değişikliğe gitmedi.