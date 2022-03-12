Putin'in ardından Zelenski'den de müzakerelerle ilgili olumlu mesaj geldi: Bir şeyler konusunda anlaşmaya vardık

Rusya- Ukrayna savaşının 16. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kameralara karşısına geçerek çok önemli açıklamalarda bulundu. Zelenski, Ukrayna ordusunun kayıplarını açıklarken barış görüşmelerine de değindi.

PUTİN'DEN SONRA ZELENSKİ'DEN OLUMLU MESAJI

Rusya ile müzakerelerle ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus heyetle belli başlı konuların görüşüldüğünü, bir şeylerde anlaşmaya başladıklarını söyledi. Zelenski, sadece Rusya'dan değil, Batılı liderlerden de güvenlik garantileri almaları gerektiğini, Rusya ile görüşmelere hazır olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler olduğunu söylemişti.

"İSRAİL GARANTÖR ÜLKE OLABİLİR"

RIA Novosti'nin aktardığına göre, basında ayrıca Zelenski'nin İsrail Başbakan Naftali Bennett'e Kudüs'te Rusya ile görüşmelerin yapılmasını teklif ettiğini söylediği bilgisi yer aldı. Zelenski'ye göre İsrail Başbakanı Ukrayna'daki krizin çözümünde önemli bir rol oynayabilir ve İsrail, güvenliğe yönelik garantör ülkelerden biri olabilir.

"UKRAYNA SAVAŞMAK İSTEMİYOR"

Ukrayna lideri, "Ukrayna savaşmak istemiyor, bunun 'komşularıyla tüm güvenlik garantilerinin' yer alacağı bir belge ile pekiştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ SATIN ALMAYA HAZIRIZ"

Zelenski, "Ukrayna'nın hava savunma sistemlerine ihtiyacı var, kredi ile de olsa satın almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Zelenski, "Bennett ile konuştum ve Rusya'da, Belarus'ta görüşmenin doğru olmadığını söyledim. Teknik toplantılardan değil, liderler arasında bir görüşmeden bahsediyorum. İsrail, Kudüs'ün bunun için bir yer olabileceğini düşünüyorum, ona da bunu söyledim" dedi.

Öte yandan Ukrayna lideri, şimdiye dek yaklaşık 1300 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.