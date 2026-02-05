Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması
Jeffrey Epstein'ın 2010'dan 2018'e kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebilmek için yoğun bir kulis faaliyeti yürüttüğü ve belgelerde Putin'in adının 1055 kez geçtiği detayı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Rusya'dan Epstein'ın yeni açıklanan belgelerine ilişkin ilk açıklama gelirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "Batılı elitlerin, çocuklara hatta kendi çocuklarına nasıl davrandığını görüyoruz" dedi.
- Jeffrey Epstein, 2010'dan itibaren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yüz yüze görüşme ayarlamak için sistematik girişimlerde bulundu.
- Putin'in adı ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Epstein dosyalarında toplam 1.055 kez geçiyor.
- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Epstein dosyalarının Batılı elitlerin çocuklara yönelik davranışlarını gösterdiğini ve bu kişilerin Kiev rejimini desteklediğini belirtti.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son Epstein dosyalarına göre, Jeffrey Epstein, 2010 yılından itibaren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yüz yüze görüşme ayarlamak için sistematik girişimlerde bulundu.
PUTİN'LE DEFALARCA TEMAS KURMAYA ÇALIŞMIŞ
Putin'in adı belgelerde toplam 1.055 kez geçiyor. E-postalar, Epstein'ın özellikle 2010 yılının başlarında, çocuk fuhşuna aracılık suçundan aldığı ilk mahkûmiyetin ardından Putin'le temas kurmaya çalıştığını gösteriyor.
GÖRÜŞMEYİ BAŞARIP BAŞARAMADIĞI MERAK KONUSU
Belgeler Epstein'ın 2013-2018 yılları arasında, Rusya'ya yabancı yatırım çekme başlığı altında Putin'le görüşme ayarlaması için arkadaşlarını ve siyasi bağlantılarını devreye soktuğunu ortaya koyuyor. Epstein'ın bu görüşmeyi başarıp başaramadığı ise belgelere göre net değil.
RUSYA'DAN GÜNLER SONRA İLK AÇIKLAMA
Epstein dosyalarıyla ilgili gelişmeler geniş yankı uyandırırken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuyla ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu.
"BU İNSANLARDAN NE BEKLİYORSUNUZ?"
Zaharova düzenlediği haftalık basın toplantısında Epstein dosyaları olarak adlandırılan 3 milyondan fazla materyalin yayınlandığını hatırlatarak "Batılı elitlerin, çocuklara hatta kendi çocuklarına nasıl davrandığını görüyoruz. Aslında onlar için fark etmiyor. Yıllarca, çocuklara şiddet uygulayan, onları yozlaştıran ve bunu bir akış haline getiren insanlardan ne bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Reşit olmayanlar da dahil bu yozlaşmanın kurbanlarını kullanarak siyasi kariyerlerini ilerletmek isteyenlerden bir şey beklenemeyeceğini vurgulayan Zaharova, "İşte onlar Kiev rejiminin arkasında duruyor. İşte onlar Kiev rejimine çocukları, sivil halkı öldürmek için devasa fonlar veriyorlar. Hatta tıpkı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin yaptığı gibi Ukrayna topraklarında insanların rızası olmadan organ naklini basitleştirerek organ ticaretini meşrulaştırıyorlar." ifadelerini kullandı.