Putin'in 17 yaşındaki modelle şok ilişkisi ortaya çıktı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bir erotik takvimde poz veren 17 yaşındaki Alisa Kharcheva adlı genç kızı, konutuna davet ettiği ve ilişki yaşadığı iddia edildi. Bir süre sonra Alisa, Moskova'nın seçkin bir semtinde lüks bir daire sahibi oldu.

Bu iddialar, gazeteciler Roman Badanin ve Mikhail Rubin'in yazdığı "The Tsar in Person: How Vladimir Putin Fooled Us All" adlı kitapta yer alıyor. Kitap, Putin'in genç güzellik kraliçesiyle olan tartışmalı ilişkisini detaylarıyla anlatıyor.

Putin, 58 yaşındayken Moskova banliyösünden gelen Alisa ile tanıştı. Alisa,güzellik yarışmalarına katılmış bir gençti ve dikkatleri üzerine çeken pozunu, Putin'in 58. doğum günü için hazırlanan erotik pin-up takvimde Nisan ayı kızı olarak verdi.

2010 yılında basılan takvim, Alisa ve diğer genç kadınların iç çamaşırıyla poz verdiği 50.000 adetlik bir seriydi ve Rusya'da yaklaşık 6 euroya satıldı. Eleştirmenler bu takvimi, Putin'in popülaritesini artırmak için kullanılan propaganda aracı olarak nitelendirdi.

Yeni iddialara göre, Putin takvimi almakla kalmadı, içinde yer alan tüm genç kadınların iletişim bilgilerini de elde etti.

Alisa'ya yakın kaynaklar, Putin'in yakın ekibinden birinin Alisa'yı takvim sonrası konutuna davet ettiğini söyledi. İlk görüşmeden sonra Alisa, yaklaşık bir yıl boyunca her iki haftada bir Putin'in yanına götürüldü. Bu dönemde Putin, eski eşi Lyudmila Ocheretnaya ile birlikteydi.

Kaynaklar, Alisa'nın bu durumdan memnun olduğunu ve "Başkanla tanıştığım için minnettardım" dediğini aktardı.