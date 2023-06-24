Putin ile Prigojin arasındaki anlaşmanın detayları netleşti: Wagner lideri yargılanmayacak ve Belarus'a gidecek

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun araya girmesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin ile Wagner grubu yöneticisi Yevgeni Prigojin anlaştı. Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner güçlerinin geri çekilmeye başlamasından sonra ikili arasındaki anlaşmanın detayları da netleşti. Buna göre; Prigojin hakkındaki ceza davası kapatılacak ve Belarus'a gidecek.

Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken Belarus'tan flaş bir açıklama geldi. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko yaptığı açıklamada, "Prigojin, Wagner askerlerini durdurmayı kabul etti" ifadelerini kullandı. Wagner lideri Prigojin ise "Kan dökülmesini önlemek için üslerimize dönüyoruz" diye konuştu. Bu gelişme sonrası Prigojin ile Putin arasında yapılan anlaşmanın detayları da netleşmeye başladı. Yapılan anlaşmaya göre; Prigojin hakkındaki ceza davası kapatılacak ve Belarus'a gidecek. Bununla beraber Wagner savaşçıları yargılanmayacak ve isyana katılmayanlarla sözleşme imzalanacak.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunmuş ve Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise sıkıyönetim ilan ederek kuralları ihlal edenlerin 30 gün boyunca gözaltına alınmasına izin veren bir yasayı imzalamıştı. Tüm dünya bölgede olup bitenleri endişe ile takip ederken bugün akşam saatlerinde sürpriz bir açıklama geldi.

BELARUS DEVLET BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'da silahlı ayaklanma başlatan Wagner'in lideri Evgeny Prigojin ile görüştü. Belarus Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Lukaşenko'nun Prigojin'e, Wagner'in ilerleyişini durdurma çağrısı yaptığı aktarıldı. Açıklamada, "Wagner lideri, Lukaşenko'nun 'Rusya topraklarında ilerleyişini durdurma' çağrısını kabul etti" denildi.

PUTİN'İN ONAYIYLA YAPTI

Ayrıca açıklamada Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla bu görüşmeyi yaptığı belirtildi. Açıklamanın sonunda duruma çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üzerine anlaşıldığı bilgisi verildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI NETLEŞTİ

Bu gelişme sonrası Wagner güçleri geri çekilmeye başlarken Putin ile Prigojin arasında yapılan anlaşmanın detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Kremlin'den yapılan açıklamada "Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacak ve kendisi Belarus'a gidecek. Bugünkü olaylara katılan Wagner Grubu askerleri adli takibata tabi tutulmayacak. Wagner grubundan isteyen askerler Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayabilecek" ifadelerine yer verildi.