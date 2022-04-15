Putin için alarm zilleri çalıyor! Batan Moskova kruvazörünün ardından bu kez de üst düzey komutan öldürüldü

50 gündür savaşın devam ettiği Rusya- Ukrayna hattında, Rus lider Vladimir Putin için alarm zilleri çalmaya başladı. Savaşın başladığı günden beri çok sayıda üst düzey askerini yitiren Putin'in 40'ıncı üst düzey kurmayının da öldüğü duyuruldu.

ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULAYAN RUS ŞAİR OLDU

Sosyal medyadan gelen bilgilere göre Korgeneral Denis Mezhuev, savaşta yaşamını yitirdi. Sivastapol Kızıl Bayrak 1. Motorlu Piyade Birliği'ni yöneten Mezhuev'in ölümünü henüz Moskova doğrulamadı. Fakat Rus şair ve besteci Andrey Kovalev, Mezhuev'in ölüm haberini duyurdu. Kovalev, Mezhuev'e nişan verilmesi gerektiğini söyledi.

Korgeneral Denis Mezhuev.

20 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Şubat ayının sonunda başlayan savaşta Ukrayna Putin'in 7 generalinin yaşamını yitirdiğini açıklasa da Rusya'nın da yarbay ya da albay olarak görev yapan 33 askerinin öldüğü tahmin ediliyor. Rus yetkililer 50 gündür bunlardan sadece 1'inin ölümünü doğruladı. Savaşın başladığı günden beri Ukraynalı yetkililere göre 20 binden fazla Rus askeri yaşamını yitirdi.

UKRAYNA'NIN VURDUĞU KRUVAZÖR DE BATTI

Rusya'nın Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı "Moskova" kruvazörü, Ukrayna'nın fırlattığı Neptün füzeleriyle vurulurken, dün gece saatlerinde ise battığı duyuruldu. Gelişmeyi Rusya Savunma Bakanlığı aktarırken, açıklamada taşıdığı mühimmatın patlamasıyla ağır yara alan kruvazörün kötü hava koşulları nedeniyle battığı ifade edildi.