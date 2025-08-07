Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti

Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak için haftaya yapılması planlanan görüşme için Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret etti. Putin ayrıca Zelenski'nin savaşı sonlandırmak için yaptığı çağrıya da, "Şartlar Zelenski ile görüşmek için uygun değil." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı olası görüşme için en uygun yerlerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la Kremlin'deki görüşmesinin başında konuşan Putin, "Bu tür etkinlikleri düzenlememize yardımcı olmak isteyen birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Karar vereceğiz, ancak sanırım burası uygun, tamamen uygun yerlerden biri" ifadelerini kullandı. Putin, ayrıca haberlere göre Rusya-ABD zirvesine yönelik ilginin her iki taraftan geldiğini de belirtti.

"ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEK İÇİN KOŞULLAR UYGUN DEĞİL"

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelmeye karşı olmadığını ancak böyle bir görüşmenin koşullarının uygun olmadığını vurguladı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

zelenski gitsin Rusya tiyatrolar genel müdürü ile görüşsün ona eşit

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeliyürek:

Hellal olsun sana putin hiç bir zaman pest etme çünkü Avrupanın kasasında zelenskiye vereçek parası kalmadı şimdi zelenski köşeye sıkıştı oooh çok iyi oldu ukrayniya karşı

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Erdogan rica ederse Putin hemen sonlandirir :)) Onun kalbindeki tek dunya Lideri Erdogan dermisim :))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtyrrdn94fm:

bu komedyen it ve alman hükümeti savaş için götlerini yırtıyor , komedyen zaten seçimleri iptal etti 11 gibi muhalefet partileri yasaklandı .Bizde belediye başkanları içeri alınıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim:

la bu zelenskinin çoktandır putinle bire bir görüşmek istemesinin arkasında kesin bi numara var...beki de Putin i papazın kayığına bindirmeyi planlıyordur:)))))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu

Aslanla yakın çekim yapma uğruna az daha canından oluyordu
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü

Bir döneme damga vurmuştu! Eşinin yanında son nefesini verdi
Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu

Sosyal medyaya düşen fotoğrafı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.