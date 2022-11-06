Putin'den Macron'a atom bombası tehdidi! Kritik zirvede 1945 yılını hatırlatmış

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden devam ederken atom bombası ve nükleer silah kullanımıyla ilgili tartışmalar da ayyuka çıktı. Önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen Rusya lideri Putin'in zirvede 1945'te ABD'nin atom bombası attığı Hiroşima'yı gündeme getirdiği ve "Bir savaşı kazanmak için büyük bir şehre atom bombası atmamıza gerek yok" mesajını verdiği ifade edildi.

24 Şubat'tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında barış halen telaffuz edilemezken endişe yaratan bir iddia geldi. Önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok net bir mesaj verdiği ortaya çıktı. İngiliz medyasında yer alan haberler diplomatik kaynaklara dayandırılırken, Putin'in Macron'a "Hiroşima" örneğini verdiği belirtildi.

ÜSTÜ KAPALI MESAJ VERDİ

1945'te ABD'nin atom bombası attığı Japonya kenti Hiroşima'yı gündeme getiren Putin'in, "Bir savaşı kazanmak için büyük bir şehre atom bombası atmamıza gerek yok" mesajını üstü kapalı olarak verdiği de belirtildi.

NÜKLEER SİLAHI HATIRLATTI

İngiliz Mail on Sunday gazetesinde yer alan haberde Putin'in Hiroşima ve Nagazaki'ye 1945'te atılan ve sırasıyla 129 bin ve 226 bin insanın ölümüne sebep olan nükleer silahı hatırlattığı belirtildi. Atom bombalarının atılmasından sonra Japonya teslim olmuştu.

"KİEV YERİNE BAŞKA BİR BÖLGEDE KULLANILABİLİR"

Gazeteye konuşan kaynak, "Macron bir anda endişelenmeye başladı. Bu Putin'in Ukrayna'nın doğusuna bir taktiksel atom bombası atmasının en net işareti gibi duyuldu" diyerek Putin'in Kiev yerine başka bir bölgeye yönelik nükleer silah kullanabileceğinin sinyalini verdi.

"İKİ BAŞKAN NÜKLEER SİLAH KULLANIMINI KONUŞTU"

Fransız hükümetinden bir kaynak ise, "İki başkan kesinlikle nükleer silah kullanımını konuştu. Sözcü'de yer alan habere göre Putin bütün seçeneklerin masada olduğunu bütün mecralarda söylemek ve göstermek istiyor" ifadesine yer verdi.

İSTİFA ÖNCESİ BOMBA İSTİHBARAT

İstifa etmeden önce İngiltere'nin eski başbakanı Lizz Truss'a İngiliz istihbaratının Putin'in Karadeniz'de nükleer silah kullanabileceğine dair bilgiyi ulaştırdığı belirtildi.