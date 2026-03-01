Haberler

Putin'den, Hamaney için taziye mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında yaşamını yitirmesi sebebiyle taziye mesajı yayımladı. Putin, Hamaney'in Rusya ve İran ilişkilerine katkıda bulunduğunu belirtti.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ? İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirmesi sebebiyle taziye mesajı yayımladığını açıkladı. Putin mesajında, Hamaney'in 'seçkin devlet adamı' olduğunu ve Rusya ile İran arasındaki ilişkilere büyük katkıda bulunduğunu belirtti. Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a ilettiği mesajında, "İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile aile üyelerinin, insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlal edilmesiyle işlenen suikastı nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. İçten taziyelerimi ve desteğimi Hamaney ailesi ve dostlarına, İran hükümeti ve halkına iletin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
