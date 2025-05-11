Putin'den gece yarısı ateşkes kararı: Ukrayna ile görüşmeler İstanbul'da yapılsın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece yarısı basın mensuplarını Kremlin'de topladı. Kremlin tüm dünyaya önemli bir açıklama yapılacağını belirtirken, uzun bir bekleyişten sonra Putin kameralar karşısına geçti.

PUTİN: ÜÇÜNCÜ KEZ ATEŞKES İLAN EDİYORUZ

Putin, Ukrayna ile savaşta ateşkes ilan ettiklerini açıkladı. Putin, "Üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz." dedi. Putin, ateşkes için Ukrayna ordusunun da çekilmesini gerektiğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA YARIN GÖRÜŞMEYİ PLANLIYORUM"

Putin, ateşkes görüşmelerinde Türkiye'nin de büyük katkılar sunduğunu söyledi. Türkiye'ye diplomatik çabaları için teşekkür eden Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarın görüşmeyi planlıyorum." dedi.

"ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL'DA YAPILSIN"

Ayrıca Putin Ukrayna ile ateşkes görüşmeleri için İstanbul'u işaret etti. Putin Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

Putin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Moskova, Avrupalı liderlerin 9 Mayıs kutlamalarına katılma kararları nedeniyle karşılaştıkları baskıyı anlamakta ve kararlılıklarını takdir ediyor. Tehdit ve şantajlara rağmen bazı Avrupalı liderler Zaferin yıldönümüne katıldılar ve Moskova onların bu cesaretini takdir ediyor. Rusya, Avrupa ile yapıcı ilişkilerin bir gün yeniden tesis edileceğine dair umudunu koruyor."

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI: 30 GÜNLÜK ATEŞKESE HAZIRIZ"

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in başkent Kiev'de bir araya geldiğini bildirmişti.

Görüşmenin ardından Zelenskiy ve Avrupa liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Sybiha, görüşmede Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik koşulların ele alındığını aktarmıştı. Sybiha, "Ukrayna ve tüm müttefikler, pazartesinden itibaren en az 30 gün süreyle karada, havada ve denizde tam ve koşulsuz ateşkese hazır." ifadesini kullanmıştı.

"PUTİN ATEŞKESİ KABUL ETMEZSE DAHA FAZLA YAPTIRIMLA KARŞI KARŞIYA KALIR"

Ayrıca İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı Ukrayna ile 12 Mayıs'tan itibaren başlayacak 30 günlük şartsız ateşkese davet etmişti. 5 lider Putin'in ateşkesi kabul etmemesi halinde Moskova'nın daha fazla yaptırımla karşı karşıya kalacağına ilişkin uyarıda bulunmuştu.