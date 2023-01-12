Putin savaştaki başarısızlığın faturasını komutanına çıkardı! Tepedeki isim tekrardan değişti

Yaklaşık bir senedir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Putin, son üç ayda iki kez birliklerinin başındaki ismi değiştirdi. Ukrayna'daki özel askeri birliklerin başında olan Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin, bu görevinden alınarak yerine Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov getirildi. Surovikin üç ay önce göreve gelmişti ve Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alması ile adından söz ettirmişti.

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna- Rusya Savaşı'nda Kremlin yönetimi hala istediğini alabilmiş değil. Savaşın süresi uzadıkça Putin, farklı planlar denemeye devam ediyor. 3 ay önce Ukrayna'daki birliklerinin başına Surovikin'i getiren Putin, ülkenin altyapısını hedef almasına rağmen başarılı olamayan komutanı görevden aldı.

GENELKURMAY BAŞKANI BİRLİKLERİ KOMUTA EDECEK

Bununla birlikte cephe hattında gözle görülür bir ilerlemenin olmamasından sonra bu sefer Rus lider komuta kademesinde tekrardan bir değişikliğe gitti. Putin, bu sefer birliklerinin başına en tepedeki isim olan Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u getirdi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik komuta kademesinde değişikliklerin yapıldığı belirtildi. Özel askeri operasyondan sorumlu komuta kademesindeki seviyenin, operasyon kapsamında yürütülen görevlerin genişletilmesi nedeniyle yükseltildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Değişiklikler, Rus ordusunun birimleri arasındaki etkileşiminin daha yakın bir şekilde organize edilmesi, her türlü desteğin kalitesinde ve birliklerin yönetiminin etkinliğindeki artışla da ilgilidir" denildi.