Putin'i kızdıracak şaka! Sağ kolu Peskov'un oğlunu arayıp askere çağırdılar, gencin yanıtı bomba oldu

Rus lider Putin dün Ukrayna savaşında istediği sonucu alamamasının ardından ülkede kısmi seferberlik ilan etti. 2 Rus gazeteci ise Putin'in sağ kolu olan Peskov'un oğlunu asker gibi arayarak kendisini orduya katılmaya davet etti. Ancak Peskov'un oğlu telefondakilere babasının kim olduğunu hatırlatarak konuyu kendi yöntemleriyle halledeceğini söylüyor. O anlara ilişkin video ülkede gündem oldu.

Şubat ayından bu yana "özel operasyon" adı altında Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, aylardır sahada net bir başarı elde edebilmiş değil. Son günlerde Ukrayna ordusunun cephede art arda birkaç bölgede yeniden hakimiyet kurduğu haberlerinin gelmesinin ardından savaşta yeni bir gelişme yaşandı.

Rus lider Putin kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu. 300 bin kişinin askere alınacağını duyuran Putin, "Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" dedi.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN TELEFON

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin, "Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat sırasında koşulların nasıl değiştiğini konuşmasında anlattı. Devlet Başkanı, bilhassa şu anda NATO'nun ve bir dizi hasım ülkenin askeri potansiyeliyle fiilen karşı karşıya olduğumuzu söyledi" dedi.

"BEN BAY PESKOV'UM"

Öte yandan ülkede insanlar savaşa karşı sokaklara döküldü. Onlarca insan da ülkeden kaçmak için havaalanlarına ve sınırlara akın etti. İki Rus gazeteci ise askeri yetkili gibi canlı yayında Putin sözcüsü Peskov'un seferberliğe gitmesi gereken oğlunu arayıp askere çağırdı. O anlar kayda alınırken Peskov'un oğlu ise kendisinin ''Bay Peskov'' olduğunu ve bu konuyu başka yollarla çözeceğini iletiyor. Söz konusu diyalog izleyenlere pes dedirtti.