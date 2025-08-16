Putin Alaska'da Sovyet Askerlerinin Mezarı Ziyaretinde Bulundu

Putin Alaska'da Sovyet Askerlerinin Mezarı Ziyaretinde Bulundu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ziyareti sırasında Alaska'daki Sovyet askerlerinin mezarlarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da bulunan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği askerlerinin mezarlarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaklaşık 3 saat süren görüşmesinin ardından ülkesinde dönmeden önce, Anchorage şehri yakınlarındaki Fort Richardson Anıt Mezarlığı'na gitti. Burada, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Sovyet pilot ve denizcilerin mezarlarına çiçek bırakan Putin, Sitka ve Alaska Başpiskoposu Aleksey de ile sohbet etti.

