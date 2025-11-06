Putin, ABD'nin Nükleer Test Açıklamalarına Yanıt Verdi

(ANKARA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Washington'un atom testlerine yeniden başlayabileceği" sözlerine yanıt verdi. Putin, yetkililere, "nükleer testlere olası bir yeniden dönüş için önerilerini sunmaları" talimatı verdi. Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Güvenlik Konseyi toplantısında, "testler için hazırlıklara başlayabileceklerini" ifade etti.

Rus Lider Vladimir Putin, geçen hafta ABD Başkanı Trump'ın nükleer silahlar konusundaki açıklamalarına yanıt verdi. Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, "Moskova'nın ancak ABD'nin ilk adımı atması halinde nükleer testlere yeniden başlayacağı" yönündeki önceki açıklamasını yineledi. Putin, "Savunma ve dışişleri bakanlıkları ile diğer devlet kurumlarına Washington'un niyetlerini analiz etmeleri ve nükleer silah testlerine yeniden başlanması için öneriler geliştirmeleri" talimatını verdi.

Rus basınına göre, Güvenlik Konseyi toplantısında Savunma Bakanı Andrey Belousov, Putin'e ABD'nin "atom cephaneliklerini modernleştirme çabaları" hakkında bilgi verdi. Belousov, "Washington'un olası nükleer testlere yeniden başlamasıyla birlikte bu durumun Rusya'ya yönelik askeri tehditlerin seviyesini önemli ölçüde artırdığını" savundu.

Belousov, Moskova'nın Kuzey Kutbu'ndaki Novaya Zemlya takımadalarında nükleer testler için derhal hazırlıklara başlamasını önerdi. Sovyetler Birliği'nin en son 1990 yılında bir nükleer silahı test ettiği bu sahanın, "Patlamalara hızla yeniden başlamak için hazır olduğunu" da sözlerine ekledi. Genelkurmay Başkanı General Valeriy Gerasimov da test hazırlıklarının hızla başlatılması yönünde görüş bildirdi. Gerasimov, "Şimdi uygun önlemleri almazsak, ABD'nin eylemlerine derhal yanıt vermek için zamanı ve fırsatı kaçıracağız, çünkü nükleer testlere hazırlanmak, türlerine bağlı olarak birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir" dedi.

Kremlin: "Putin henüz hazırlık emri vermedi"

Rus medyasındaki haberlere göre, askeri liderleri ve diğer üst düzey yetkilileri dinledikten sonra Putin, Washington'dan ABD'nin nükleer testlere yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin çelişkili sinyaller geldiğini belirterek, devlet kurumlarına talimat verdi. Putin, "Konuyla ilgili ek bilgi toplamaları, Güvenlik Konseyi çerçevesinde analiz etmeleri ve nükleer silah testlerine hazırlık çalışmalarının olası başlatılmasına ilişkin koordineli öneriler sunmalarını" istedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin'in nükleer testlere hazırlıkların başlaması yönünde bir emir vermediğini, şimdilik sadece yetkililere bu tür bir çalışmaya başlamanın gerekli olup olmadığını analiz etmelerini söylediğini" vurguladı. Rus basını tarafından aktarılan haberde Peskov, "Moskova'nın daha fazla karar almadan önce ABD'nin niyetlerini tam olarak anlaması gerektiğini" belirtti.

Vladimir Putin'in başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi'nin Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın 'nükleer test' ile neyi kastettiğini kimse bilmiyor (muhtemelen kendisi de bilmiyor). Ama o Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. ve bu tür sözlerin kaçınılmaz sonuçları var: Rusya, tam teşekküllü nükleer testleri kendisi yürütmenin uygunluğunu değerlendirmek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.