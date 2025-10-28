Haberler

Prof. Dr. Süleyman Pampal: Simav yönünde yeni depremler olabilir

Güncelleme:
Balıkesir'in sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren jeoloji mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Pampal, "Sındırgı depremi, 23 Nisan'da Silivri'de yaşanan depremden çok farklı" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil Marmara bölgesinde geniş bir alanda hissedildi. Deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ederken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"SINDIRGI DEPREMİ, SİLİVRİ DEPREMİNDEN ÇOK FARKLI"

Prof. Dr. Pampal, Sındırgı'da yaşanan depremin 23 Nisan'da Silivri açıklarında gerçekleşen depremle aynı özellikleri taşımadığını belirtti. "Sındırgı depremi, farklı bir fay hattı üzerinde gerçekleşti. Bu bölge, Marmara Fay Hattı ile doğrudan bağlantılı değil" ifadelerini kullandı.

"SİMAV YÖNÜNDE YENİ DEPREMLER OLABİLİR"

Bölgedeki deprem geçmişine değinen Pampal, "Simav yönünde depremler olabilir, burada 1970 yılında 7.2 büyüklüğünde Gediz depremi yaşanmıştı" dedi. Pampal, bölgedeki fayların halen aktif olduğuna dikkat çekti.

"SINDIRGI'DA 7 VE ÜZERİ DEPREM OLASILIĞI ZAYIF"

Prof. Dr. Pampal, sındırgı çevresinde büyük bir deprem ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı: "Tüm Türkiye'nin deprem tehlikesi çok yüksek, ancak sındırgı özelinde 7 ve üzeri bir deprem görme olasılığı çok zayıf. buna karşın Gelenbe Fayı kırılırsa 6 ile 7 arası büyüklükte bir deprem üretebilir."

Melis Yaşar
Haberler.com / Dünya
