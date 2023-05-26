Prof. Dr. Hüseyin Bağcı: Çin modernizasyonu küresel kalkınma için fikir ve deneyim sağlıyor

Dış Politika Enstitüsü Başkanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde akademisyen olan Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Çin modernizasyonunun sadece Çin halkına fayda sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda küresel kalkınma için fikir ve deneyim sağladığını söyledi.

Dış Politika Enstitüsü Başkanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde akademisyen olan Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Çin modernizasyonunun sadece Çin halkına fayda sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda küresel kalkınma için fikir ve deneyim sağladığını söyledi.

SES (İngilizce): HÜSEYİN BAĞCI, Dış Politika Enstitüsü Başkanı

"Çin sadece teknoloji veya sosyal kalkınma alanında değil, her alanda ilerliyor. Bu tam bir modernizasyondur. Çin'in son yıllarda yaptığı şey yalnızca Çin tarzında bir modernizasyonla kalmayıp, aynı zamanda 800 milyon kişiyi yoksulluktan çıkarmak oldu, bu da çok önemli. Bu açıdan bakıldığında bu tüm ülkeler tarafından kabul edilen bir başarıdır. Çin dünyaya yeni bir modernizasyon süreci sunuyor. Genellikle son 200 yılda modernleşme sürecini hep Batı dünyasından aldık ama şimdi birçok ülke Çin'in modernizasyon sürecini örnek almaya çalışıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

(XHTV)