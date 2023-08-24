Prigojin'in uçağının düştüğü anlarda Putin'in neşeli hali dikkatlerden kaçmadı! Askerlerine teşekkür etti

2 ay önce Putin'e karşı isyan başlatan Wagner'in lideri Prigojin'in de içinde bulunduğu özel jetin düşmesi ve 10 kişinin hayatını kaybetmesi dünya kamuoyunda büyük ses getirdi. Rusya lideri Putin ise o dakikalarda Kursk Muharebesi'nde Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü töreninde ortaya çıktı. Kürsüde oldukça neşeli olduğu dikkatlerden kaçmayan Putin, Rus askerlerine seslenerek "Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında, Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu özel uçak düştü. Uçaktaki 3'ü mürettebat olmak üzere 10 kişinin tamamı yaşamını yitirdi. Rusya Sivil Havacılık Dairesi de Prigojin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Prigojin'in öldüğü haberi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise aynı dakikalarda Kursk Muharebesi'nde Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü töreninde ortaya çıktı. Kürsüye oldukça neşeli bir halde gelen Putin'in tavırları dikkatlerden kaçmazken, Rus lider askerlerine seslenerek "Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

Yevgeniy Prigojin.

2 AY ÖNCE PUTİN'E KARŞI İSYAN BAŞLATMIŞTI

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Prigojin'in de içinde olduğu Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de Kujenkino yakınlarında düştü. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta 2 ay önce Putin'e karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin dahil 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

PUTİN'İN TÖRENDEKİ NEŞELİ HALİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Prigojin'in öldüğü haberi dünya gündemine otururken, Rusya lideri Vladimir Putin ise aynı saatlerde Kursk bölgesindeki Ponıri kasabasında eski Sovyet birliklerinin Kursk Muharebesi'nde Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katıldı. Törende konuşma yapmak üzere sahneye çıkan Putin'in neşeli hali dikkat çekti.

"HİZMETLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kursk Muharebesi'nin yaklaşık 2 ay sürdüğüne işaret eden Putin, bu savaştaki ana olayın Prohorovka'daki büyük ölçekli tank savaşı olduğunu, orada bir karşı muharebede yüzlerce tankın cephenin dar bir bölümünde birleştiğini, altlarındaki toprağın kelimenin tam anlamıyla yandığını söyledi. Putin, zafer için savaşanları unutmayacaklarını belirterek "Bugün burada, efsanevi Kursk topraklarında, 1943 yazında Nazilerle savaşan Kursk Muharebesi kahramanlarının şanına layık olan kahramanlarımıza, askerlerimize, özel askeri operasyon katılımcılarına yüksek devlet ödülleri takdim edilecek." diye konuştu. Tüm askerlerin cesurca ve kararlılıkla savaştığını kaydeden Putin, "anavatana bağlılık ve askeri yemine sadakatin özel askeri operasyonun tüm katılımcılarını birleştirdiğini" dile getirdi. Putin, Rus askerlerine seslenerek "Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.