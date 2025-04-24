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Prenses Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Törenlerine Katıldı

Prenses Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı Anma Törenlerine Katıldı
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Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü nedeniyle Seddülbahir Kalesi'ni ziyaret etti ve anma programlarına katıldı.

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümünü dolayısıyla Çanakkale'ye gelen Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Seddülbahir Kalesi'ni ziyaret etti.

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıldönümü kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen anma törenlerine katıldı. Prenses Anne, anma programlarından sonra Çanakkale Savaşları'nın önemli savunma noktalarından biri olan ve restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılan Seddülbahir Kalesi'ni ziyaret etti. Kalenin tarihi ve restorasyon süreci hakkında bilgi alan Prenses Anne, ardından kale içerisinde yer alan müzeyi gezdi. Ziyaret anısına hazırlanan plaketin açılışını gerçekleştiren Prenses Anne, bölge halkıyla da bir araya gelerek Seddülbahir köyü sakinleri ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerleriyle buluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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