Prens William ve eşi Kate Middleton'dan Prens Harry ile Meghan Markle'a sürpriz ziyaret

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Cornwall unvanı, oğlu Prens William ve onun eşi Kate Middleton'a geçti. Bu vesileyle ABD'den İngiltere'ye dönen Prens Harry ile Meghan Markle çiftine, William ve Kate Middleton tarafıdnan sürpriz bir ziyarette bulunuldu. Böylece uzun bir süre sonra eltiler bir araya geldi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, önceki gün 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe'nin ölümünün hemen ardından oğlu Prens Charles, ülkenin yeni kralı oldu. Bugün resmen krallığı ilan edilen Charles'ın taç giyme töreni ise geleneklere göre birkaç ay sonra yapılacak.

CORNWALL UNVANI, WİLLİAM VE EŞİNE GEÇTİ

Prens William ve Kate Middleton'ın da hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in ardından unvanları değişti. Cornwall Dükü unvanına sahip olan Prens Charles'ın yeni kral olmasının ardından, Cornwall unvanı, oğlu Prens William ve onun eşi Kate Middleton'a geçti.

WİLLİAM VE KATE'TEN HARRY VE MEGHAN'A SÜRPRİZ ZİYARET

Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle çiftine bugün Prens William ve Kate Middleton'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Böyle uzun bir süre sonra eltiler biraraya geldi.

NE OLMUŞTU?

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılmalarından bu yana Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, İngiltere'ye yalnızca Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı onuruna kutlanan Plantinyum Jübilesi için dönmüştü.

Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra ABD'li televizyoncu Oprah'ın programına katılan çift, saraya yönelik suçlamalarda bulunmuş ve aile ile ilişkilerin kopma noktasına geldiği iddia edilmişti. Çift, Kraliçe II. Elizabeth'e saygı duyduklarını ve onunla spesifik olarak bir gerilim yaşanmadığını söylemiş sorunların asıl kaynağının Prens Charles ve Prens William olduğu ima edilmişti.