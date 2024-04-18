Prens William, eşi Kate'in kanser olduğunu açıkladıktan sonra ilk kez görüntülendi, William'ın çok neşeli olduğu görüldü

Prens William, eşi Prenses Kate'in kanserle mücadele haberini paylaştıktan sonra ilk kez kraliyet görevlerine çıkarken Görüntülendi. Wlliam'ın oldukça neşeli olduğu görüldü.William, Prens Harry'nin Birleşik Krallık ile olan bağlarını kestiği iddialardan saatler sonrasında görüntülendi.

Prens, kardeşi Harry'nin artık Kaliforniya'daki malikanesini ana ikametgah olarak belirttiğini umursamamış gibi göründü. Harry ve eşi Meghan Markle'ın 2020'de Kraliyet Ailesi'nden ayrılmasından sonra bu, Britanya ile net bir kopuş olarak değerlendiriliyor.

William, bugün çevre ve topluluklarla çalışan kuruluşları ziyaret ediyor. Bu ziyaretler, onun ve Prenses Kate'in önemsediği konuları içeriyor. İlk olarak, fazla yiyecekleri yeniden dağıtan Surplus to Supper adlı bir hayır kurumunu ziyaret etti, ardından bir gençlik merkezine geçti.

William en son, Kate'in kanserle mücadelesini açıklamasından üç gün önce Sheffield'da bir evsizlikle mücadele etkinliğinde görülmüştü. Orada, eşinin yanında olmasını ne kadar istediğine dair duygusal bir açıklama yapmıştı.

Prens, geçen hafta oğlu Prens George ile birlikte Aston Villa'da bir futbol maçı izlerken görüldü. Baba-oğul ikilisi, maçı yoğun bir şekilde izlerken birbirleriyle sohbet edip güldüler.

Prens, Sheffield'da evsizlikle mücadele eden yerel insanlarla tanıştığında neşeliydi. Galler Prensi, geldiği anda iyi dileklerle karşılandı ve Homewards programı kapsamında yerel ailelerle sohbet etti. Bu program, Birleşik Krallık genelinde evsizlikle mücadele etmeyi amaçlıyor.

Üç gün sonra Prenses Kate sağlık durumu hakkında bir güncelleme verdi ve önleyici kemoterapi gördüğünü açıkladı. Mesajında, William'ın kendisine büyük destek olduğunu belirtti ve aile olarak biraz mahremiyete ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Prens Harry ve Meghan, Kate'in mesajının ardından ona "sağlık ve şifa" dileklerini iletti.

Harry ve Meghan, çocukları Archie ve Lilibet ile Montecito'da 14 milyon dolarlık bir malikanede yaşıyorlar. Bu malikane, geniş bahçeleri, bir havuzu, tenis kortu ve diğer lüks özellikleri ile dikkat çekiyor.