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Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

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Prens William, kanser tedavisi gören eşi Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Earthshot Ödül töreni öncesinde konuşan Prens, eşinin iyi durumda olduğunu ve bu akşamki törenin başarılı olmasını çok isteyeceğini belirtti. Ayrıca, çevre dostu yaşamı ve Earthshot Ödülü hakkında da konuşan Prens, gençlerin rolünün önemine vurgu yaptı. William, 'Bunlar oyunu değiştirenler. Bunlar yenilikçiler. Bunlar geleceğimizi daha iyi bir yer haline getirecek mucitler' dedi.

Prens William, kanser tedavisi gören eşi Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Cape Town'daki Earthshot Ödül töreni öncesinde konuşan William, "Kate çok iyi durumda. Umarım bu akşam beni izliyordur. Bu yıl inanılmazdı" dedi.

42 yaşındaki Prens, kemoterapi tedavisine devam eden Prenses Kate olmadan Güney Afrika'ya gitti. Adelaide Cottage'daki ailesinin çevre dostu yaşamı hakkında da bilgi veren William, "umut ve iyimserlik" çağrısında bulundu.

BBC ve Sky News'e konuşan Prens, 50 milyon sterlinlik Earthshot Ödülü öncesinde "Kate gerçekten iyi durumda. Bu akşamki törenin başarılı olmasını çok isteyecektir" ifadelerini kullandı.

Duygusal bir jest olarak, 9 yaşındaki kızı Prenses Charlotte'un yaptığı bileziği dört günlük gezisi boyunca takan William, "Bu, kızımın Taylor Swift konserinden sonra yapmak istediği bir bilezik. Gitmeden önce bana verdi ve kaybetmeyeceğime söz verdim" diye konuştu.

Dördüncü Earthshot Ödülü, William'ın fikri ilk kez Namibya'da ortaya çıktığı için bir "eve dönüş" olarak Afrika'da düzenleniyor. Çevre dostu bir eko-kubbede düzenlenecek gösterişli törende beş kazanan, birer milyon sterlin kazanacak.

William'ın Afrika sevgisini dile getirdiği konuşmasında, "Bu kıtayı seviyorum ve burayı keşfederek pek çok yıl geçirdim. Bu akşam Güney Afrika'da Earthshot etrafında oluşacak coşku ve enerjiyi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

İklim değişikliğine çözümler bulmak ve tartışmaya iyimserlik katmak için başlattığı ödül hakkında konuşan Prens, gençlerin rolünün önemine değindi ve "Bunlar oyunu değiştirenler. Bunlar yenilikçiler. Bunlar geleceğimizi daha iyi bir yer haline getirecek mucitler" şeklinde konuştu.

Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
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