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Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'de yaptığı vahşetle ilgili skandal ifadeler kullandı. Selman, "Filistin meselesi benim kişisel olarak umurumda değil. Benim düşünmem gereken bir ülkem var." dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'de devam eden katliamlarıyla ilgili, "Filistin meselesi benim kişisel olarak umurumda değil. Benim düşünmem gereken bir ülkem var." şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

İSLAM ÜLKELERİ, FİLİSTİN'DEKİ DRAMA SESSİZ KALIYOR

İsrail ordusu, geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana Gazze'de katliamlarını tüm dünyanın gözü önünde sürdürüyor. İsrail'in vahşetine en güçlü tepkiyi bugüne kadar Türkiye koyarken, birçok İslam ülkesinin kayıtsızlığı ise yürekleri yaraladı.

PRENS SELMAN: FİLİSTİN UMURUMDA DEĞİL

Bunun son örneğini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gösterdi. Selman, ABD merkezli The Atlantic'e verdiği röportajda Filistin'deki dramla ilgili, "Filistin meselesi benim kişisel olarak umurumda değil. Benim düşünmem gereken bir ülkem var." dedi.

Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil
Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (28)

Özcan Özcan:

ARABİSTANI ŞERİAT ZULMÜNDEN KURTARIRSA SELMAN KURTARIR!!!

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Özcan Özcan:

ŞERİATI BİR KALDIRSALAR 5 SENE DE ÜLKE TOPARLANIR 100 SENE İLERİ GİDER ARABİSTAN.ÇIKIŞ LAİKLİKKTE ŞERİAT ÇAĞIN GERİSİNDE KALDI !

50
235
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Özcan Özcan:

OLMASI GEREKEN DE BU NE YAPACAK ADAM BİRİLERİ GİBİ HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYİP İSRAİL İLE ARASINI BOZUP ZATEN BİTİK EKONOMİSİNİ DAHA DA MI ÇÖKERTECEK?

55
163
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Realist tv:

Arap arabi dusunmuyor, biz kendi ekonomimize, sorunlarimiza bakmadan her gun bu isleri konusuyoruz. Ulkeyi terkedelim gidip orada yasayalim hep beraber siz de rahatlayin biz de :)

82
92
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Genco:

Hayır, düşünmen gereken bir ülken değil, düşünmen gereken bir tahtın var ve İtrail sayesinde oturduğun o taht sarsılmamalı.. O tahtın altında kalırsın inşallah…..

128
12
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Hüseyin Yanar:

Selmanın ABD ve itrailin finosu olduğunu bilmeyen varmı

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8
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Hüseyin Yanar:

Selmanın ABD ve itrailin köşeyi olduğunu bilmeyen varmı

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11
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Ömer:

Lanet Selman

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Kenan Aslan:

Keşke herkes gerçekten ülke insanini düsünüp samimi olsa.Oy vs derdinde olmadan konussa

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Doğrucu Mahmut:

Reis buna üzüldü...

25
28
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