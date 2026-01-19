Haberler

Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prens William'ın oğlu Prens George'un, okulda tartıştığı arkadaşlarına "Babam bir gün kral olacak, o yüzden dikkat etmeniz iyi olur" tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

  • Prens George'un okulda sınıf arkadaşlarına 'Babam bir gün kral olacak, bu yüzden dikkat etmeniz iyi olur' dediği iddia edildi.
  • Prens George, Britanya tahtında ikinci sıradaki varis konumunda bulunuyor.

Britanya Kraliyet Ailesi'nin veliahtı Prens George, okulda yaşadığı bir tartışma sırasında sınıf arkadaşlarına "Babam bir gün kral olacak, bu yüzden dikkat etmeniz iyi olur" sözlerini sarf ettiği iddiasıyla gündeme geldi.

"GELECEKTEKİ ROLÜNÜ ERKEN YAŞTA KAVRADI"

Bu anekdot, kraliyet yazarı **Katie Nicholl'un "The New Royals" adlı kitabında yer alırken küçük prensin gelecekteki rolünü erken yaşta kavradığına işaret ediyor.

Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Kitaptaki iddiaya göre Prens William ve Prenses Catherine, çocuklarına kraliyet görevlerini öğretirken onların normal bir çocukluk yaşamalarını da önemseyerek yetiştiriyor. Yine de George'un bu sözleri, hem statü farkındalığını hem de gelecekteki taht sıralamasını akranlarına hatırlatma amacı taşıdığı şeklinde yorumlanıyor.

Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

İKİNCİ SIRADAKİ VARİS KONUMUNDA

Prens George, şu anda Britanya tahtında ikinci sıradaki varis konumunda bulunuyor; bu nedenle gelecekte Kral William'ın ardından tahta çıkması bekleniyor. Uzmanlara göre bu tür ifadeler, küçük prensin yalnızca bir çocuk olduğunu unutturmamalı, ancak kraliyet kimliği ve sorumluluğu konusunda aile içinde farkındalık geliştiğini gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
Esra Ezmeci'ye hapis cezası iddiası! Ünlü sunucudan ilk açıklama geldi

Esra Ezmeci'ye hapis cezası mı verildi? Bomba iddiaya ilk yorum