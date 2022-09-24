Prens Charles görev başında ilk defa görüntülendi! Dikkat çeken kırmızı kutuda birçok evrak var

İngiltere'de Buckingham Sarayı, ülkenin yeni hükümdarının görevinin başında olduğunu gösteren bir fotoğrafı ilk defa paylaştı. Fotoğrafta dikkatleri çeken ise kırmızı kutu oldu. 3. Charles'ın önündeki meşhur kırmızı kutunun içerisinde, gelecek toplantılar ve imzalanması gereken belgeler yer alıyor. Bu belgeler, Kral'ın bulunduğu her yere, Özel Sekreterlik tarafından gönderiliyor.

70 yıllık hükümranlığı 9 Eylül'de ölmesiyle son bulan Kraliçe 2. Elizabeth, 19 Eylül'de defnedildi. Defin işlemlerin ardından ülkenin yeni hükümdarı olan Kral 3. Charles görevinin başına geçti. Charles, göreveBuckingham Sarayı'nda başlarken ilk fotoğrafı da paylaşıldı. Fotoğrafta dikkati çeken ise kırmızı kutu oldu.

KIRMIZI KUTUNUN İÇİNDE EVRAKLAR VAR

Buckingham Sarayı'ndaki 18. Yüzyıl Odası'nda çekilen fotoğrafta, kırmızı kutu detayı dikkatleri çekti. Kutunun içerisinde, Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin temsilcilerinden gelen belgeleri içeren evraklar var. Belgeler arasında gelecek toplantılar ve imzalanması gereken evraklar dayer alıyor. Bu belgeler, Kral'ın bulunduğu her yere, Özel Sekreterlik tarafından gönderiliyor.

ELİZABETH'İN EŞİ İLE FOTOĞRAFI YER ALIYOR

Fotoğrafta bir detay daha bulunuyor. 3. Charles'ın arkasında 2. Elizabeth ve 73 yıllık eşi Prens Philip'in siyah beyaz bir fotoğrafı yer alıyor. 1951 yılında ünlü fotoğraf stüdyosu Baron Studios tarafından çekilen fotoğraf, o dönem prenses olan 2. Elizabeth tarafından babası Kral VI. George'a hediye edilmişti.