Haberler

Prens Andrew'ın son kraliyet unvanları da iptal edildi

Prens Andrew'ın son kraliyet unvanları da iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'le ilişkisi nedeniyle yıllardır tartışmaların odağında olan Prens Andrew olarak bilinen Andrew Mountbatten-Windsor, kalan son kraliyet unvanlarını da kaybetti. İngiltere Kralı III. Charles, Andrew'a 2006'da verilen Dizbağı Nişanı üyeliğinin iptal edilmesini resmen emretti.

  • Prens Andrew'ın Dizbağı Nişanı ve Kraliyet Viktorya Nişanı iptal edildi ve resmi sicillerden silindi.
  • Prens Andrew'ın 'Majesteleri' ve 'Prens' ünvanları geçen ay elinden alındı.
  • Prens Andrew'ın yeni yılda Norfolk'taki Sandringham'a taşınacağı açıklandı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'ni yıllardır sarsan Epstein krizinde yeni bir sayfa açıldı. Prens Andrew olarak bilinen Andrew Mountbatten-Windsor, tartışmalı ilişkileri nedeniyle elinde kalan son onursal ünvanlardan da mahrum bırakıldı. Kral III. Charles'ın talimatıyla Dizbağı Nişanı ve Kraliyet Viktorya Nişanı iptal edilirken, Andrew'ın adı resmi sicillerden tamamen silindi.

İSMİ SİLİNDİ

Birleşik Krallık'ın resmi yayın organı The Gazette'te yer alan bildiride, Andrew'ın yalnızca Dizbağı Nişanı değil, aynı zamanda Kraliyet Viktorya Nişanı Şövalye Büyük Haçı ünvanının da yürürlükten kaldırıldığı açıklandı. Kayıtlara göre, isim her iki nişanın resmi sicilinden silinecek.

AMİRAL RÜTBESİ DE TEHLİKEDE

65 yaşındaki eski prensin hem "Majesteleri" hem de "Prens" ünvanı geçen ay elinden alınmıştı. Andrew, Kraliyet Donanması'nda koramiral rütbesini teknik olarak hâlâ taşısa da Savunma Bakanı John Healey, bu statünün de Buckingham Sarayı'yla görüşüldüğünü belirtti.

YENİ YILDA TAŞINACAK

Epstein bağlantısı nedeniyle kamuoyu baskısının arttığı dönemde kraliyet görevlerinden çekilen Andrew'ın aile içindeki rolü fiilen sona ermişti. Tüm ünvanlarını kaybettikten sonra Windsor'daki Kraliyet Locası'ndan ayrılacağı duyurulmuştu. Saray kaynakları, Andrew'ın yeni yılda Norfolk'taki Sandringham'a taşınacağını bildirdi.

Resmî açıklamada Kral'ın şu emirleri yer aldı:

"Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor'ın 23 Nisan 2006 tarihli En Asil Dizbağı Nişanı Şövalye Yoldaşı olarak atanmasının iptal edilmesi ve sicilden silinmesi…"

"Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor'ın 19 Şubat 2011 tarihli Kraliyet Viktorya Nişanı Şövalye Büyük Haçı olarak atanmasının iptal edilmesi ve sicilden silinmesi…"

Bu kararların ardından Andrew'ın arması, Windsor'daki St. George Şapeli'nden de kaldırıldı.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Andrew, Epstein tarafından kaçırıldığı iddia edilen Virginia Giuffre'ye cinsel saldırı suçlamalarını reddetmeyi sürdürüyor. Ancak Giuffre'nin ölümünün ardından yayınlanan anı kitabı ve ABD'nin Epstein'ın miras belgelerini açıklaması, son haftalarda Andrew'ın yeniden gündeme gelmesine yol açmıştı.

Dizbağı Nişanı, İngiltere'nin en eski ve en prestijli şövalyelik ünvanı olarak bilinirken; Kraliyet Viktorya Nişanı ise hükümdarın şahsi takdiriyle verilen özel bir onur olarak kabul ediliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu

Kilolarca altını emanetten çalan memur yurt dışına kaçtı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCHPsavar:

ittihat ve terakkicilerle anlaşıp, bizden padişahlığı kaldırıp cumhurbaşkanlığı getirdiler, kendileri hala devam ediyorlar. Bizim gavur seviciler de hala bunlara hayran

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Fulham ve Manchester City arasında 5-4'lük tarihi maç

Yanlış duymadınız! Premier Lig'deki bu maçın skoru 5-4
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi

Derbi sonunda yıldız isim PFDK'ye sevk edildi! Sebebi: Hakaret
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında duyurdu: Bahis soruşturması büyüyecek

Canlı yayında bir kez daha ilan etti: Soruşturma daha da büyüyecek
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık

Son 6 maçta da oynatmadı! Beşiktaş'ta ayrılık
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.