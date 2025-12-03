Prens Andrew'ın son kraliyet unvanları da iptal edildi

İngiltere Kraliyet Ailesi'ni yıllardır sarsan Epstein krizinde yeni bir sayfa açıldı. Prens Andrew olarak bilinen Andrew Mountbatten-Windsor, tartışmalı ilişkileri nedeniyle elinde kalan son onursal ünvanlardan da mahrum bırakıldı. Kral III. Charles'ın talimatıyla Dizbağı Nişanı ve Kraliyet Viktorya Nişanı iptal edilirken, Andrew'ın adı resmi sicillerden tamamen silindi.

İSMİ SİLİNDİ

Birleşik Krallık'ın resmi yayın organı The Gazette'te yer alan bildiride, Andrew'ın yalnızca Dizbağı Nişanı değil, aynı zamanda Kraliyet Viktorya Nişanı Şövalye Büyük Haçı ünvanının da yürürlükten kaldırıldığı açıklandı. Kayıtlara göre, isim her iki nişanın resmi sicilinden silinecek.

AMİRAL RÜTBESİ DE TEHLİKEDE

65 yaşındaki eski prensin hem "Majesteleri" hem de "Prens" ünvanı geçen ay elinden alınmıştı. Andrew, Kraliyet Donanması'nda koramiral rütbesini teknik olarak hâlâ taşısa da Savunma Bakanı John Healey, bu statünün de Buckingham Sarayı'yla görüşüldüğünü belirtti.

YENİ YILDA TAŞINACAK

Epstein bağlantısı nedeniyle kamuoyu baskısının arttığı dönemde kraliyet görevlerinden çekilen Andrew'ın aile içindeki rolü fiilen sona ermişti. Tüm ünvanlarını kaybettikten sonra Windsor'daki Kraliyet Locası'ndan ayrılacağı duyurulmuştu. Saray kaynakları, Andrew'ın yeni yılda Norfolk'taki Sandringham'a taşınacağını bildirdi.

Resmî açıklamada Kral'ın şu emirleri yer aldı:

"Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor'ın 23 Nisan 2006 tarihli En Asil Dizbağı Nişanı Şövalye Yoldaşı olarak atanmasının iptal edilmesi ve sicilden silinmesi…"

"Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor'ın 19 Şubat 2011 tarihli Kraliyet Viktorya Nişanı Şövalye Büyük Haçı olarak atanmasının iptal edilmesi ve sicilden silinmesi…"

Bu kararların ardından Andrew'ın arması, Windsor'daki St. George Şapeli'nden de kaldırıldı.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Andrew, Epstein tarafından kaçırıldığı iddia edilen Virginia Giuffre'ye cinsel saldırı suçlamalarını reddetmeyi sürdürüyor. Ancak Giuffre'nin ölümünün ardından yayınlanan anı kitabı ve ABD'nin Epstein'ın miras belgelerini açıklaması, son haftalarda Andrew'ın yeniden gündeme gelmesine yol açmıştı.

Dizbağı Nişanı, İngiltere'nin en eski ve en prestijli şövalyelik ünvanı olarak bilinirken; Kraliyet Viktorya Nişanı ise hükümdarın şahsi takdiriyle verilen özel bir onur olarak kabul ediliyor.