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Porto'daki Orman Yangınları: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Portekiz'in Porto kentinde çıkan orman yangınları sonucunda biri itfaiye görevlisi olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği, yangınlarla mücadele için bölgeye 8 yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladı.

PORTEKİZ'İN kuzeyindeki Porto kentinde dün başlayan ve bölgeye yayılan orman yangınları sebebiyle biri itfaiye görevlisi olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği (AB), bölgeye 8 yangın söndürme uçağı göndereceğini duyurdu.

Portekiz'in kuzeyindeki Porto kentinin güneyinde yer alan Aveiro bölgesinde devam eden ve hızla yayılan orman yangınlarından dolayı, biri itfaiye görevlisi 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, toplamda 30'dan fazla noktada aktif olan yangınlarda üçü ağır 20 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro yangında hayatını kaybeden itfaiye görevlisi için paylaştığı mesajında, "Oliveira de Azemeis'teki yangınla mücadele ederken ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden itfaiyeci Joao Silva'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendim ve Hükümet adına ailesine, dostlarına ve itfaiyeci arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunarım" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yangınlarla mücadele için Portekiz'in yanında olduklarını vurgulayarak, "AB, büyük orman yangınlarıyla mücadele eden Portekiz'in yanındadır. Yerel ilk müdahale ekiplerine yardımcı olmak üzere Sivil Koruma Mekanizmamız aracılığıyla 8 yangın söndürme uçağını acilen harekete geçiriyoruz. Fransa, Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya gösterdikleri hızlı tepki için teşekkür ediyorum. Bu, AB dayanışmasının en iyi örneğidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Orman Yangınları Avrupa Birliği Portekiz İtfaiye Porto

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