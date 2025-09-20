Haberler

Portekiz, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıyacak

Portekiz, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıyacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, yarın Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıkladı. Resmi tanıma, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde yapılacak.

PORTEKİZ Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in yarın Filistin Devleti'ni tanıyacağını bildirdi.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıyacağını teyit eder. Resmi tanıma açıklaması New York'taki Yüksek Düzeyli Konferans'tan önce 21 Eylül Pazar günü yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, bu hafta İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş

Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.