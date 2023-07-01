Portekiz Dışişleri Bakanı Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye dileğini iletti

Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Cravinho, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün vefatı üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı arayarak taziye dileğinde bulundu. Büyükelçi Karagöz için düzenlenecek tören ve cenaze bilgileri açıklandı.

Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Cravinho, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı arayarak hayatını kaybeden Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye dileğini iletti.

Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Cravinho, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmeye göre Cravinho, dün yaşamını yitiren Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye dileğinde bulundu.

Büyükelçi Karagöz için 3 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te Bakanlık'ta tören düzenlenecek. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Merhum Büyükelçimizin cenazesi 4 Temmuz 2023 Salı günü İstanbul Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir" denildi.