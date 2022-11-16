Polonya'ya düşen füze dünyayı ayağa kaldırdı! NATO bugün acil olarak toplanıyor

Dün akşam Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye füze düşmesi sonucu 2 kişi öldü. Füzenin Ukrayna ile savaş halindeki Rusya tarafından atılmış olabileceği iddiası dünyayı ayağa kaldırdı. NATO üyesi olan Polonya'da ise hükümet süreçle ilgili incelemelerin sürdürdüğünü açıklayıp teyakkuza geçti. NATO ise bugün acil olarak toplanıp yaşanan son gelişmeleri ele alacak.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

POLONYA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Aynı zamanda NATO üyesi ülke Polonya'da olayın ardından büyük bir hareketlilik yaşandı. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı. Toplantının Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile istişarenin ardından düzenlendiğini belirten Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.

NATO'NUN 4. MADDESİ ANALİZ EDİLİYOR

Polonya'nın NATO'nun 4. maddesinin kullanılmasına ilişkin konsültasyon ve analizlerde bulunduğunu ifade eden Başbakan Mateusz Morawiecki, Polonyalılara sükunetlerini korumaları, manipülasyonlara gelmemelerini, itidal ve sağduyu ile hareket etmeleri çağrısında bulundu. NATO anlaşmasının 4. maddesi müttefik ülkelerden birinin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve güvenliğini tehdit altında hissetmesi durumunda NATO üyelerini danışma için toplantıya çağırmasını içeriyor.

NATO ACİL TOPLANIYOR

NATO ülkelerinin büyükelçileri bugün yapılacak acil toplantıda Polonya'ya füze düşmesini görüşecek. NATO Sözcülüğünden yapılan açıklamada, acil nitelikli toplantının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi. Brüksel'deki NATO karargahında bugün düzenlenecek toplantıda, Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan "trajik olayın" ele alınacağı belirtildi.

RUSYA, FÜZE İDDİALARINI YALANLADI: SALDIRMADIK

Füzeyi attığı öne sürülen Rusya Savunma Bakanlığı ise "Polonya medyası ve yetkililerinin Przewodow yerleşim alanına Rus füzelerinin düştüğü iddiasıyla ilgili açıklamaları, durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyondur. Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı" dedi.