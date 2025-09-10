Polonya, Rus İHA'larını Hava Sahasında Düşürdü

POLONYA, hava sahasını ihlal eden Rus insansız hava araçlarını düşürdüğü duyurdu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında Polonya hava sahasında şekilde sınır ihlallerinin meydana geldiğini bildirildi. Açıklamada, savunma mekanizmalarının anında devreye alındığı vurgulanarak, "Polonya ordusu ve müttefik kuvvetler, radar sistemleriyle onlarca nesneyi takip etti ve tehdit oluşturabilecek olanların yok edilmesi yönünde karar alındı. Hava sahamızı ihlal eden bazı insansız hava araçları imha edildi" denildi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, en az 19 hava sahası ihlalinin tespit edildiğini ve bu ihlallerin gece boyunca devam ettiğini söyledi. İnsansız hava araçlarının çoğunun Belarus'tan geldiğini kaydeden Tusk, "3 insansız hava aracının düşürüldüğü kesinleşti, 4'üncüsünün de muhtemelen imha edildiği düşünülüyor. Daha fazla imha edilmiş olması da mümkün. Hava koşulları ve operasyonun özellikleri nedeniyle doğrulama zaman alacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılan Varşova Chopin, Varşova Modlin, Lublin ve Rzeszow-Jasionka havalimanlarının yeniden açıldığı, ancak gün boyunca uçuşlarda aksamalar ve gecikmeler beklendiği bildirildi.