Polonya Dışişleri Bakanı: Rusya'nın İHA'ları NATO'yu Test Ediyor

Güncelleme:
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın insansız hava araçlarını NATO'nun tepkisini ölçmek amacıyla kullandığını belirtti. Sikorski, Polonya hava sahasının ihlaline dair yaptıkları açıklamalarda Rusya'nın çelişkili mesajlar verdiğini vurguladı.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski geçen hafta Rusya'nın Polonya hava sahasının ihlaline ilişkin değerlendirmede bulundu. Sikorski, Rusya'nın NATO ve müttefiklerini test ettiğini belirterek, "İlginçtir ki, hepsi fiyaskoydu. Bu da bana Rusya'nın savaş başlatmadan bizi test etmeye çalıştığını düşündürüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın olayın 'bir hata olabileceği' yönündeki iddiasını kabul etmeyen Sikorski, "Bir veya ikisinin hedeften sapmasına inanabilirsiniz, ancak bir gecede, yedi saat içinde 19 hata, üzgünüm, inanmıyorum" diye konuştu.

Bakan Sikorski, Polonya savunmasının hazırlıksız olduğu iddialarını reddederek, Moskova'nın çelişkili mesajlar verdiğini bildirdi. Sikorski, "Rus hükümeti, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını yanlışlıkla ihlal ettiğini öne sürerken, Rusya'nın BM büyükelçisi Rus insansız hava araçlarının Polonya'ya fiziksel olarak ulaşamayacağını iddia ediyor. Hangi Rus yalanına inanmalıyız" açıklamasını yaptı.

Sikorski, İHA'ların hedeflerine ulaşamadığını ve hasar meydana geldiğini vurgulayarak, "Kayıplar olsaydı Varşova'nın tepkisi çok daha sert olurdu" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
