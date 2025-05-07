Polonya'da cumhurbaşkanı adayından ilginç protesto! AB bayrağıyla ayaklarını sildi

Polonya'da cumhurbaşkanı adayı Grzegorz Braun çok konuşulacak bir protesto gerçekleştirdi. Katowice şehrinde Sanayi Bakanlığı'na resmi bir ziyarette bulunan Braun, bakanlık önündeki protestosunda Avrupa Birliği'ni (AB) hedef aldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI, AB BAYRAĞIYLA AYAKLARINI SİLDİ SONRA YAKTI

Avrupa Birliği bayrağını önce gönderden yere indiren Braun, bayrakla ayaklarını sildi. Protestosunu bununla da bitirmeyen Braun, daha sonra AB bayrağını yaktı.

"BURASI POLONYA, BRÜKSEL DEĞİL"

Braun protestosuna ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Braun paylaşımına, "Burası Polonya, Brüksel değil." notunu düştü.