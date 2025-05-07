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Polonya'da cumhurbaşkanı adayından ilginç protesto! AB bayrağıyla ayaklarını sildi

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Polonya'da cumhurbaşkanı adayı Grzegorz Braun ilginç bir protestoya imza attı. Braun, Avrupa Birliği bayrağını gönderden indirdikten sonra ayaklarını sildi, daha sonra bayrağı yaktı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Polonya'da cumhurbaşkanı adayı Grzegorz Braun çok konuşulacak bir protesto gerçekleştirdi. Katowice şehrinde Sanayi Bakanlığı'na resmi bir ziyarette bulunan Braun, bakanlık önündeki protestosunda Avrupa Birliği'ni (AB) hedef aldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI, AB BAYRAĞIYLA AYAKLARINI SİLDİ SONRA YAKTI

Avrupa Birliği bayrağını önce gönderden yere indiren Braun, bayrakla ayaklarını sildi. Protestosunu bununla da bitirmeyen Braun, daha sonra AB bayrağını yaktı.

Polonya'da cumhurbaşkanı adayından ilginç protesto! AB bayrağıyla ayaklarını sildi

"BURASI POLONYA, BRÜKSEL DEĞİL"

Braun protestosuna ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Braun paylaşımına, "Burası Polonya, Brüksel değil." notunu düştü.

Polonya'da cumhurbaşkanı adayından ilginç protesto! AB bayrağıyla ayaklarını sildi

Polonya'da cumhurbaşkanı adayından ilginç protesto! AB bayrağıyla ayaklarını sildi

Polonya'da cumhurbaşkanı adayından ilginç protesto! AB bayrağıyla ayaklarını sildi
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Aç polenler şhow peşinde bayrağı yakacağına çık Avrupa Birliği'nden görelim

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