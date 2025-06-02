Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Sonuçlar Yaklaşıyor

Polonya'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 90'ı sayıldı. Son sonuçlara göre muhafazakar tarihçi Karol Nawrocki, liberal ve Avrupa Birliği (AB) yanlısı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin az farkla önünde.

Şu ana kadar oyların Nawrocki yüzde 50,7'sini, Trzaskowski ise yüzde 49,3'ünü aldı.

Seçimlerin resmi sonucu bugün açıklanacak.

İlk sandık çıkış anketi sonrası zaferini ilan eden Trzaskowski, "herkesin Cumhurbaşkanı olma" sözü vermişti.

Ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nin adayı Nawrocki ise Pazar akşamı yaptığı konuşmada seçimin çok çekişmeli geçtiğini belirterek, "Umudumuzu kaybetmeyelim. Gece boyunca kazanacağız, fark çok az. Yarın Cumhurbaşkanı seçildiğim haberiyle uyanacağımıza inanıyorum" demişti.

Polonya'da cumhurbaşkanlığı büyük oranda sembolik bir makam.

Cumhurbaşkanının dış politika ve savunma politikası gibi alanlarda etkisi sınırlı.

Ancak Polonya'da cumhurbaşkanının parlamentodan geçen yasaları veto etme yetkisi var.

Başbakan Donald Tusk'ın AB yanlısı koalisyon hükümeti de parlamentoda cumhurbaşkanının vetosunu geçersiz kılacak bir çoğunluğa sahip değil.

Polonya'nın mevcut cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yetkilerini kullanarak Başbakan Tusk'ın seçim kampanyasındaki bazı vaatlerini yerine getirmesini önlemişti.

Tusk'ın yerine getiremediği vaatler arasında, siyasetin yargı sistemi üzerindeki etkinliğini ortadan kaldırmak ve Polonya'nın sert kürtaj yasasını yumuşatmak da var.

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin Polonya Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, Başbakan Donald Tusk AB yanlısı politikalarını rahatça uygulayabilecekti.

Ancak Tusk'ın kürtaj hakkı ve eşcinsel evliliğe izin verilmesi gibi politikalarına, koalisyon ortağı muhafazakar Halk Partisi de karşı çıkıyor.

Adaylar hangi politikaları savunuyor?

Polonya'da, Karol Nawrocki'yi destekleyen Hukuk ve Adalet Partisi 18 ay önce yapılan genel seçimi kaybetmişti.

Karol Nawrocki'nin Polonya Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, parti 2027'deki genel seçime umutla girecek.

42 yaşındaki Nawrocki, Polonya'nın AB'ye daha fazla yetki devretmesine karşı.

Nawrocki, AB'nin iklim ve göç politikalarına karşı çıkıyor.

Muhafazar ve Katolik kimliğini ön plana çıkaran Nawrocki, geleneksel aile değerlerine önem verdiğinin altını çiziyor.

2018'den bu yana Varşova Belediye Başkanı olan Rafal Trzaskowski ise aynı zamanda Başbakan Tusk'ın lideri olduğu Sivil Platform'un genel başkan yardımcısı.

Polonya'nın eski Avrupa Bakanı da olan Trzaskowski, eski AB Konseyi Başkanı Tusk'ın, "Polonya'nın AB'nin kalbinde olması" vizyonuna tam destek veriyor.

Trzaskowski bu noktada Polonya'nın Almanya ve Fransa ile güçlü ilişkiler kurmasına büyük önem veriyor.

Seçim kampanyalarında iki aday da Polonya'nın komşusu Ukrayna'ya desteğe devam etmesi gerektiğini söylemişti.

Ancak Nawrocki, Ukrayna'nın NATO ve AB üyeliğine karşı olduğunu açıklamıştı.

Amatör bir boksör ve ve futbolcu olan Nawrocki, ABD Başkanı Donald Trump'a hayranlık duyuyor.

Nawrocki seçim kampanyası sırasında Washington'a gitmiş, Oval Ofis'te Trump ile çok kısa süre bir görüşme yaparak fotoğraf çektirmişti.