Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Gözaltına Alınan Milletvekilleri İçin Konuştu

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün Başkanlık affı çıkardığı iki milletvekilinin Başkanlık Sarayı'ndan gözaltına alınması sonrası başlayan krizle ilgili bugün halka seslenerek "Mariusz Kaminski ve arkadaşları özgür olana kadar dinlenmeyeceğim" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda bugün halka sesleniş konuşmasında "Adil ve doğru bir Polonya devleti için verilen mücadelede dinlenmeyeceğim. Mariusz Kaminski ve arkadaşları özgür olana kadar dinlenmeyeceğim, sizi temin ederim. Korkmuyorum. Daha önce olduğu gibi, Anayasaya ve hukuka uygun olarak hareket edeceğim" dedi. Duda, dünkü gözaltının Polonya Anayasası'nın ve yasalarının ihlali olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Polonya'da eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ve eski Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, 2007'de yolsuzluk mücadelede görevlerini kötüye kullanmaktan haklarında dava açılmış ve Cumhurbaşkanı Duda, Ekim 2023'te yeniden milletvekili seçilen bu iki bürokrat için 2015'te af çıkarmıştı.

Ancak Polonya Yüksek Mahkemesi, iki bürokratın temyize gittiğini ve bu dava sonuçlanmadan yani mahkumiyet almadan yapılan affın geçersiz olduğuna hükmetti ve iki bürokrat geçen ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi ve 'yeni' Yüksek Mahkeme, Duda'nın affının geçerli olduğuna hükmetti. Göreve yeni gelen Başbakan Donald Tusk hükümeti yönetimindeki polis, dün Başkanlık Sarayı'na gelerek burada bulunan Kaminski ve Wasik'i gözaltına aldı.