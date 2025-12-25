Haberler

Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı

Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Paris Büyükelçisi Jan Emeryk Rosciszewski'yi sahte diploma iddiaları nedeniyle geçici olarak görevden aldı. Rosciszewski, bir özel üniversiteden temin ettiği MBA diplomasıyla ilgili baskılarla karşı karşıya kalıyor.

POLONYA Dışişleri Bakanlığı, sahte diploma soruşturması nedeniyle ülkenin Paris Büyükelçisi Jan Emeryk Rosciszewski'yi geçici olarak görevinden aldı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin sahte diploma soruşturması nedeniyle Paris Büyükelçisi Jan Emeryk Rosciszewski'yi görevden aldığını duyurdu. Wewior, 2022 yılında büyükelçi olarak atanan Rosciszewski hakkındaki tüm şüpheler giderilene kadar söz konusu kararın alındığını bildirdi.

Polonya basınında yer alan haberlere göre; 'Collegium Humanum' adlı özel üniversite, standart akademik gereklilikleri yerine getirmeden hızlandırılmış MBA, lisans ve yüksek lisans diplomaları dağıtmakla suçlanıyor. Bu diplomaların, özellikle devlet şirketlerinin denetim kurullarında ve üst düzey pozisyonlarında görev alabilmek için gerekli yasal şartları sağlamak amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. Büyükelçi Rosciszewski'nin de devlete ait posta idaresine bağlı bir iştirakinin denetim kurulunda görev alabilmek için söz konusu üniversiteden temin edilen şaibeli bir MBA diploması kullandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Rosciszewski ise hakkındaki iddiaları yalanlayarak, "Collegium Humanum'da hiç eğitim görmedim ve bu üniversitenin mezunu değilim" ifadelerini kullandı. Savcılıkla tam iş birliği içinde olduğunu söyleyen Rosciszewski, gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkmasını umduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran, kulüp binasına geldi

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin hedefindeki kesime destek: Ezmeye çalışanlara hadlerini bildiririz

Muhalefetin hedefindeki kesime böyle sahip çıktı: Onları ezdirmeyiz
Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala Suriye-SDG anlaşmaya yakın

Türkiye'nin istediği oluyor! Sınır komşumuzda bir dönemin sonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme