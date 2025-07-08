Polonya, Almanya ve Litvanya Sınırlarında Kontrolleri Yeniden Uyguluyor

POLONYA, Almanya ve Litvanya ile kara sınırlarındaki kontrolleri geçici olarak yeniden uygulamaya başladı.

Polonya, yasa dışı göçü engellemek ve ulusal güvenliği güçlendirmek amacıyla Almanya ve Litvanya sınırlarında kontrol noktalarını yeniden devreye aldı. İçişleri Bakanlığı, Almanya sınırında 52, Litvanya sınırında ise 13 kontrol noktası belirledi. Bakanlık, kontrollerin 5 Ağustos'a kadar devam edeceğini ve Sınır Muhafızları'nın polis ile Bölgesel Savunma Kuvvetleri askerlerinin desteğiyle görev yapacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Tomasz Siemoniak, Polonya-Almanya sınırındaki Swiecko kasabasında düzenlenen basın toplantısında, yeni kontroller hakkında vatandaşları bilgilendirmek ve iş birliğini teşvik etmek için ülke genelinde bir uyarı yayınlandığını duyurdu.

Sınır Muhafızları Sözcüsü Konrad Szwed, denetimlerin rastgele yapılacağını, özellikle çok yolcu taşıyan minibüsler, araçlar ve koyu renk camlı otomobillere öncelik verileceğini kaydetti.