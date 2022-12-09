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Kamera saniye saniye kaydetti! Polisten kaçan zanlıyı tarlada inekler yakaladı

Dünya Haberleri

İngiltere'de bir zanlı, suç mahalinden kaçarken tarlada inekler tarafından takip edildi. İnekler kovaladığı suçluyu polislerin kollarına attı. Olay anı ise polis helikopterinin ısı izleme teknolojisine sahip kamerası tarafından görüntülendi.

İngiltere'nin Güney Batı bölgesinde yer alan Devon bölgesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Zanlı, iddia edilen suç mahallinden kaçarken, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

"İNEKLERE TEŞEKKÜR EDİN"

Daha sonra bir polis helikopteri, suçluyu çevreleyen Devon'daki tarlalarından çıkaran hayvanları yakaladı. Şüphelinin yeri tespit edilirken o sırada ilginç bir şey oldu. Tarlada bulunan inekler, suçluyu diğer polislerin olduğu noktaya doğru itti. Suçluyu kıskıvrak yakalayan polis memurun "İneklere teşekkür edin!" dediği duyuluyor.

Polisten kaçan zanlıyı tarlada inekler yakaladı! Görüntüler bomba

Polisten kaçan zanlıyı tarlada inekler yakaladı! Görüntüler bomba

Polisten kaçan zanlıyı tarlada inekler yakaladı! Görüntüler bomba

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

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