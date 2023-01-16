Polisler göstericilere müdahale etmek isterken ayakta duramadılar, çamura saplandılar! Ortaya komik anlar çıktı

Almanya'da "maden köyü" olarak tanınan Lützerath'ın komşu köyü olan Keyenberg'de, maden sahalarının genişletilmemesini ve mevcut sahaların kapatılmasını savunan çevrecilere müdahale etmek isteyen polisler çamura saplandı. Çamura saplanan polisler ayakta durmakta güçlük çekti. Polislerin çamura saplandığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde Lützerath köyünde maden sahalarının genişletilmemesi için yapılan gösterilerde, takviye birliklerle Lützerath köyünü çembere alan polis, şiddetli fırtına ve yağmura rağmen direnişe geçen göstericileri yakalayarak gözaltına almaya çalıştı.

POLİS TARAFINDAN GÖZ ALTINA ALINIYORLAR

Çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda eylemciler, bazı binaları işgal edip barikatlar kurdu. Polisler, aşırı yağmurun oluşturduğu çamur karşısında oldukça zorluk çekti.

POLİSLER ÇAMURA SAPLANDI

Protestocu gruba müdahale etmek için tarlaya giren polisler ağırlaşan toprağa saplanıp kaldı. Toprağa saplanan arkadaşlarını kurtarmak isteyen diğer polisler de çamura batınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Polisler çamura karşı ayakta durmakta zorlandığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.